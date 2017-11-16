Com falta de verba, Corumbá adia para ano que vem a Pantanal Extremo

A Prefeitura Municipal de Corumbá informou na última terça-feira (14) que foi obrigada a adiar para 2018 a 5ª edição do Pantanal Extremo – Jogos de Aventura, prevista inicialmente para ocorrer entre os dias 24 e 26 deste mês. A nota além disso informa que foram realizados todos os esforços possíveis para conseguir os recursos do Governo do Estado, da iniciativa privada e de seu próprio orçamento.

A decisão foi tomada pelo prefeito Marcelo Iunes, diante da impossibilidade de viabilizar os recursos externos e da realidade financeira atual do município. O convênio com o Governo do Estado, que garantiria aproximadamente 70% dos recursos, não pode ser firmado. A parceria com a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) garantiria o repasse de verbas à Fundação de Esportes de Corumbá (FUNEC). Entretando, a prestação de contas de três convênios, foi considerada irregular pelo Executivo estadual, o que impossibilitou Corumbá de formalizar novos convênios com o Estado.

De acordo com o diretor-presidente da FUNEC, Silvino Rodrigues Ribeiro, no esforço de realizar a Pantanal Extremo além disso em 2017, a prefeitura buscou intensamente o apoio da iniciativa privada.

“O cenário atual de crise econômica em todo o Brasil, com as empresas enfrentando dificuldades financeiras sérias, igualmente inviabilizou a captação de recursos e a consequente formalização de parcerias de patrocínio para a execução do evento além disso neste ano.”

Na última segunda-feira, o Prefeito determinou que a FUNEC inicie planejamento para a realização dos jogos de aventura em 2018.