Aberto processo seletivo para contratação temporária na Fundtur

Oportunidades
Foi publicado hoje no Diário Oficial do Estado o Processo Seletivo Simplificado SAD/Fundtur/OTMS/2017, que é destinado à seleção de pessoal para serviço temporário na Fundação de Turismo de MS. Os profissionais serão destinados à prestação de serviços na implantação do Observatório de Turismo de Mato Grosso do Sul.
Todas as funções oferecidas são para nível superior em Turismo com e sem pós-graduação, Economia, Administração e Análise de Sistemas, Ciências da Computação ou Sistemas de Informação. O processo seletivo envolve as etapas de inscrição, avaliação curricular, entrevista pessoal e a contratação, que tem validade de um ano prorrogável por mais um.
As inscrições devem ser feitas até o dia 21 de novembro na própria Fundtur, que fica na Avenida Afonso Pena, 7000 – Portal Guarani. A lista de classificados será publicada no dia 23 e as entrevistas serão realizadas dos dias 24 a 29 de novembro. O resultado final será divulgado no Diário Oficial dia 01 de dezembro e no dia 04 começam as convocações dos selecionados para contratação.
O edital e anexos do Processo Seletivo estão disponíveis no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (16/11) e também no link http://www.turismo.ms.gov.br/editais-e-convenios/
GASTRONOMIA
Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS