Aberto processo seletivo para contratação temporária na Fundtur

Foi publicado hoje no Diário Oficial do Estado o Processo Seletivo Simplificado SAD/Fundtur/OTMS/2017, que é destinado à seleção de pessoal para serviço temporário na Fundação de Turismo de MS. Os profissionais serão destinados à prestação de serviços na implantação do Observatório de Turismo de Mato Grosso do Sul.

Todas as funções oferecidas são para nível superior em Turismo com e sem pós-graduação, Economia, Administração e Análise de Sistemas, Ciências da Computação ou Sistemas de Informação. O processo seletivo envolve as etapas de inscrição, avaliação curricular, entrevista pessoal e a contratação, que tem validade de um ano prorrogável por mais um.

As inscrições devem ser feitas até o dia 21 de novembro na própria Fundtur, que fica na Avenida Afonso Pena, 7000 – Portal Guarani. A lista de classificados será publicada no dia 23 e as entrevistas serão realizadas dos dias 24 a 29 de novembro. O resultado final será divulgado no Diário Oficial dia 01 de dezembro e no dia 04 começam as convocações dos selecionados para contratação.

O edital e anexos do Processo Seletivo estão disponíveis no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (16/11) e também no link http://www.turismo.ms.gov.br/editais-e-convenios/