Governo de MS investe em melhorias na infraestrutura de acesso a Bonito

Turismo
A ordem de início das obras está em estudo pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul)
Melhorias na infraestrutura aeroportuária, restauração de pavimentos de acesso a importantes pontos turísticos, pavimentação da MS-178 e, agora, restauração do acesso à entrada do município são as ações estratégicas do Governo do Estado para promover o turismo em Bonito.
Mato Grosso do Sul vai investir nos próximos meses exatos R$ 9.593.333,29 milhões para restaurar o pavimento, implantar ciclovia e iluminar 14.160 quilômetros da MS-178 no trecho entre o município e o aeroporto. Foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) da última sexta-feira (17) o resultado da licitação da obra, anunciada em julho deste ano pelo governador Reinaldo Azambuja durante agenda em Bonito.
Na ocasião, da autorização para lançamento da licitação, o governador destacou a importância da obra na questão da segurança. “Com essa obra poderemos receber melhor aqueles que nos visitam, é a porta de entrada da cidade e com a iluminação vamos dar mais segurança àqueles que chegam aqui”, pontuou.
A ordem de início das obras está em estudo pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), que analisa a melhor época para iniciar os trabalhos sem ser acometida pelas frequentes chuvas na região, nos meses de dezembro e janeiro.
GASTRONOMIA
Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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