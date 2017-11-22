Ônibus vai operar de Corumbá para Capital com fretagem a R$ 140 ida e volta

O pedido dos corumbaenses por passagens mais baratas na linha Corumbá - Campo Grande – Corumbá será atendido através da operação de uma nova empresa rodoviária na cidade. A Seriema Transporte, vinda da capital, que já opera com linhas para Nossa Senhora Aparecida e São Paulo realizou demonstração da frota para imprensa local nesta terça-feira, 21, na praça Generoso Ponce e confirmou que a passagem custará R$ 140 ida e volta, ou seja cada trecho sairá para consumidor pelo valor de RS 70.

Edgar Cardoso, presidente da empresa, afirmou que possui oito ônibus de alta qualidade disponíveis para operar na linha, são ônibus com dois andares, 41 lugares, leitos individuais e ar-condicionado. Segundo o empresário, cada ônibus custou um milhão de reais. “No próprio site da empresa Andorinha, a passagem de São Paulo para Londrina, no Paraná custa R$ 70 para uma distância de 700 quilômetros”, questionou o presidente sobre o valor cobrado pela empresa Andorinha em Corumbá. Atualmente, o corumbaense paga R$ 117,60 pela passagem para Campo Grande, viajando em ônibus convencional e R$ 140,60 para executivo.

Edgar garante que preço de R4 70 pelo trecho será amntido na licitação

Enquanto aguarda abertura de licitação para concorrência do serviço na cidade, a empresa irá operar em sistema de fretagem, o que significa, que os passageiros que vão devem retornar no mesmo ônibus e no mesmo dia. Edgar Cardoso explica que como ainda não possui documentação que autorize a venda de passagens apenas de ida ou de volta. “A princípio, o ônibus sairá de Corumbá a meia noite e retornará às 18 horas do mesmo dia”.

Ônibus da Siriema custou um milhão de reais

Para o legislativo, que luta pela causa há anos, esta é uma solução inicial. A articulação que culminou na vinda da empresa para Corumbá foi realizada pelo vereador Chicão Viana e também pelo presidente da Câmara Municipal, Evander Vendramini, que em setembro deste ano acionou o Ministério Público, que por sua vez deu entrada em ação, que não teve liminar concedida pela Juíza, que deseja ouvir as partes para julgar o processo. “Não tenho dúvida nenhuma, que o termino do contrato em 1976 e as autorizações concedidas durante 41 anos, serão suficientes para que a justiça entenda e mande abrir licitação”, diz Vendramini.

Chicão Viana, vereador que articulou a vinda da empesa para cidade, conta que recebeu o contato do presidente da Seriema através de uma ligação em seu gabinete. “Edgar Cardoso ligou e disse que queria entrar em Corumbá, e que compraria os melhores ônibus para oferecer o serviço, vi ali uma oportunidade de melhorar as condições do transporte intermunicipal na cidade”.

Vereador Chicão Viana articulou a vinda da empresa para Corumbá.

Informações sobre venda de passagens Siriema, através do telefone: 67 3231-0000.