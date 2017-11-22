VI Fegasa abre inscrições com programação recheada de novidades

O VI Festival Gastronômico Sabores das Américas (Fegasa) está com inscrições abertas ao público geral até o dia 28 de novembro. Os interessados devem doar uma lata de leite por cada atividade que pretendem participar. As inscrições estão sendo feitas na Fundação de Turismo do Pantanal, das 07h30 às 16h30, desde esta quarta-feira, 22 de novembro. Serão quatro dias com muitas novidades gastronômicas e a valorização das iguarias regionais. A abertura oficial do evento acontece às 19 horas de 29 de novembro, na Arena Gastronômica, em frente à sede do Sindicato Rural de Corumbá.



“O Fegasa é um evento que valoriza nossa cultura gastronômica e onde há troca de experiência entre os chefs de cozinha – este ano teremos um chef local – junto com os restaurantes, a dona de casa, com quem já tem um pouco do saber, e com os curiosos. Essa valorização do nosso ingrediente local acaba agregando um pouco mais de valor à nossa oferta turística e à nossa culinária pantaneira”, afirmou Viviane Neves, gerente de programas de desenvolvimento de turismo da Fundação de Turismo do Pantanal.



Renomada chef de cozinha de Mato Grosso do Sul, Dedê Cesco, vai abrir as atividades do VI Fegasa às 15h30 com aula show de “Puxadão de Mandioca com Queijo e Paçoca Pantaneira”, para o público do CRAS 3, 4 e CEU. No mesmo dia, na Arena Gastronômica, o chef Paulo Machado, fundador do Instituto de Pesquisas em Alimentação Paulo Machado, oferecerá às 16h45 aula show sobre “Chipaguaçu de Linguiça com Especiarias” para o público geral. Os inscritos também podem acompanhar mais uma aula show no dia 29, com o chef Fernando Mack, de “Pintado ao molho de mujica e plataforma de mandioca”, às 18 horas. Logo após a abertura oficial, “Tachada de feijão com pequi” será realizada pelo chef Ivan Achcar.



Eleição do melhor prato do Circuito Gastronômico

A quinta-feira, dia 30, está recheada de atividades que começam logo cedo, às 08h30, em um assentamento, com confecção de queijo Nicola. “Petit Gateau de Carne Seca” será apresentado a partir das 09 horas, no CRAS I, com o chef Emerson Aguirre. À tarde, às 13h30, ocorre aula show de “Papas arrugadas ao molho romesco com urucum”, com Paulo Machado, na Arena Gastronômica. No mesmo local, às 14h30, tem “Risoto entreverado de saltenha”, com a chef Dedê Cesco.



Às 15 horas, ainda na Arena Gastronômica, vai acontecer a Feira do Produtor e, às 15h30, eleição do melhor prato do Circuito Gastronômico, que está acontecendo em restaurantes, pizzarias e lanchonetes desde o dia 17. Às 17h30, haverá apresentação com o mixologista Fábio Kojak, sobre “O mercado atual da coquetelaria no Brasil e suas possibilidades”. O mixologista é o profissional que aplica técnicas da gastronomia no preparo de bebidas, trazendo para suas taças xaropes, caldas, espumas e outras criatividades. Às 18h30 tem “Peixe seco de varal” com o chef Eudes Assis e “Creme castanha do Brasil e aroma de baunilha do Cerrado” com Fernando Mack. A quinta-feira encerra com aula show de “Bacalhau no urucum da casa da fazenda”, com Ivan Achcar.



Jantar beneficente em prol da pediatria da Santa Casa

Na sexta-feira, 1º de dezembro, haverá visita ao frigorífico de jacarés Caimasul, às 08h30, e Petit Gateau de Carne Seca no CRAS 2, às 09 horas. A tarde começa com oficina kids de pizza doce e salgada, às 13 horas, na Arena Gastronômica, com o chef Marlon Libório, voltado a crianças. Tem cozinha árabe com Edu Rejala, às 14h15, e mesa redonda no auditório do Sindicato Rural, às 15 horas. Logo em seguida, aula show “Tapi’i Xanena Momo’on (galinha com guariroba)” com o chef Kalymarakaya. “Brownie com creme gelado de bocaiúva” será apresentado por Antônio Luís, às 17 horas. A sexta-feira será encerrada com jantar beneficente, às 20 horas, no Barco Kayamã 5 estrelas, com os chefs Gabriel Matteuzzi, Guilherme Vinha e Felipe Caran.



“O jantar beneficente é assinado por três chefs e organizado pelo Conselho Municipal de Turismo (Comtur) com apoio da Fundação de Turismo do Pantanal. Os recursos provenientes do jantar serão destinados à pediatria da Santa Casa de Corumbá. Os convites são limitados e estarão à venda a partir de amanhã, em local que será divulgado”, explicou Viviane Neves.



O VI Fegasa será encerrado no sábado, dia 02 de dezembro, com todas as atividades na Arena Gastronômica. Às 09h tem oficina kids “Hi-Hi” de bolinho de mandioca envolto em folha de bananeira. Às 10h15 tem “Nhoque de banana da terra com surtim bovino desfiado na cerveja” e, logo depois, oficina de peixe no “papilote”. Às 14 horas acontece a final do concurso “Mestre Pantaneiro”. Às 16 horas, aula show de “Mujica de jacaré com mandioca e banana da terra” será ministrada pelo chef Felipe Caran. Antônio Luís vai comandar a oficina “Focaccia com queijo Nicola e ervas”. Cozinha peruana – Papas a la Huancaina será com o chef Emerson Aguirre, às 18h. O mixologista Fábio Kojak ministra outra aula show, dessa vez com tema “Introdução a Coquetelaria Orgânica de Resultados (Apothecario­)”, às 19h.



Todos os dias haverá praça de alimentação das 17h às 23h30 com participação de Iris Doces, Baú dos Sabores, King’s Burguer, Saltenharia do Nandinho, Carijó Chicken’s e Atheliê do Peixe.



Serviço: A Fundação de Turismo do Pantanal fica localizada no Centro de Convenções Miguel Gómez, Porto Geral. Telefone para contato: 3231-2886.