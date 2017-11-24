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Primeiro workshop das Pousadas Pantaneiras acontece em Bonito na próxima semana

A ideia é buscar a diversificação e promoção dos destinos turísticos e a consolidação da 'Rota Pantanal-Bonito', gerando assim maior fluxo turístico entre os municípios que compõem as regiões

Schimene Duque Weber

Publicado em 24/11/2017 às 10:42

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Com o intuito de incentivar parcerias e gerar negócios entre agências de viagens de Bonito e atrativos pantaneiros, o Governo do Estado, por meio da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS) e em parceria com o Sebrae, realiza o 1º Workshop das Pousadas Pantaneiras. O evento está marcado para às 19h da próxima segunda-feira (27), no Sebrae de Bonito.

Cerca de 20 empreendimentos como pousadas pantaneiras, cruzeiros de ecoturismo e atrativos pantaneiros farão uma breve apresentação sobre características e contatos, salientando seus diferenciais e particularidades, para agências e operadoras de Bonito. A ideia é buscar a diversificação e promoção dos destinos turísticos e a consolidação da “Rota Pantanal-Bonito”, gerando assim maior fluxo turístico entre os municípios que compõem as regiões.

Para a gerente de mercado da Fundtur, Karla Cavalcanti, esta ação é para fortalecer parcerias entre atrativos do Pantanal e agências e operadoras de Bonito. “A estratégia da Fundação de Turismo é estimular a comercialização entre os destinos, pois vemos uma grande oportunidade para os próprios turistas conhecerem dois dos maiores destinos de ecoturismo do Brasil. Mas é importante que os empresários mantenham esse contato, que mantenham as parcerias, para que a ação gere resultados para ambos”, ressalta.

Haverá ainda um momento de network e troca de informações entre os participantes, durante um coquetel. A participação das agências e operadoras pode ser confirmada até esta sexta-feira (24.11) pelo e-mail eventospd@fundtur.ms.gov.br ou pelo telefone (67) 3318.7651.

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