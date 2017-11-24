Publicação dos classificados no processo seletivo da Fundtur é prorrogada

A publicação dos classificados para entrevistas no processo seletivo da Fundtur foi reprogramada para o dia 28 de novembro, próxima terça-feira, devido ao grande número de inscrições no Processo Seletivo Simplificado - Edital SAD/Fundtur/2017, destinado à contratação temporária para serviço na Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul.

De acordo com informações da Fundtur/MS, a classificação será publicada no Diário Oficial do Estado e é a penúltima etapa do processo seletivo. Os classificados deverão comparecer para entrevista na Fundação nos dias 29 e 30 de novembro, conforme o cronograma que será publicado no dia 28 de novembro.

A divulgação do resultado será no dia 04 de dezembro e, a convocação, no dia 08 de janeiro de 2018. Os profissionais selecionados prestarão serviços na implantação do Observatório de Turismo do Estado.