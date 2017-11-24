Publicação dos classificados no processo seletivo da Fundtur é prorrogada

Observatório de Turismo
Reprogramada, a publicação deverá sair na próxima terça-feira, dia 28 de novembro
A publicação dos classificados para entrevistas no processo seletivo da Fundtur foi reprogramada para o dia 28 de novembro, próxima terça-feira, devido ao grande número de inscrições no Processo Seletivo Simplificado - Edital SAD/Fundtur/2017, destinado à contratação temporária para serviço na Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul.
De acordo com informações da Fundtur/MS, a classificação será publicada no Diário Oficial do Estado e é a penúltima etapa do processo seletivo. Os classificados deverão comparecer para entrevista na Fundação nos dias 29 e 30 de novembro, conforme o cronograma que será publicado no dia 28 de novembro.
A divulgação do resultado será no dia 04 de dezembro e, a convocação, no dia 08 de janeiro de 2018. Os profissionais selecionados prestarão serviços na implantação do Observatório de Turismo do Estado.
GASTRONOMIA
Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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