Carnaval de Bonito 2018 terá atrações internacionais

Acontece entre os dias 10 a 12 de fevereiro o "Carnaval Mais Bonito", realizado no destino de ecoturismo brasileiro Bonito (MS).

Estão confirmadas as atrações internacionais Paris Hilton e Fatboy Slim, na festa que será realizada na Praia da Figueira.

Segundo organizadores, a venda de ingressos está prevista para acontecer nesta semana.

A expectativa é atrair 4 mil pessoas para o paraíso natural de Mato Grosso do Sul.