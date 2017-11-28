Carnaval de Bonito 2018 terá atrações internacionais

Carnaval 2018
Segundo organizadores, a venda de ingressos está prevista para acontecer nesta semana.
Acontece entre os dias 10 a 12 de fevereiro o "Carnaval Mais Bonito", realizado no destino de ecoturismo brasileiro Bonito (MS).
Estão confirmadas as atrações internacionais Paris Hilton e Fatboy Slim, na festa que será realizada na Praia da Figueira.
Segundo organizadores, a venda de ingressos está prevista para acontecer nesta semana.
A expectativa é atrair 4 mil pessoas para o paraíso natural de Mato Grosso do Sul.
GASTRONOMIA
Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS