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Turismo Culinário

Semagro apoia Festival Gastronômico Sabores das Américas que acontece em Corumbá

O evento é realizado pela prefeitura de Corumbá e conta com o apoio do Governo do Estado

Schimene Duque Weber

Publicado em 28/11/2017 às 12:03

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De 29 de novembro a 2 de dezembro acontece em Corumbá a VI edição do Fegasa, o Festival Gastronômico Sabores das Américas, que vai reunir chefs regionais em aulas shows abertas ao público, além de concurso dos melhores pratos do circuito.

O evento é realizado pela prefeitura de Corumbá e conta com o apoio do Governo do Estado, através da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), além de entidades do setor produtivo e empresas locais.

O Festival começou no dia 17 de novembro com um Circuito Gastronômico que termina nesta terça-feira (28). Os interessados em participar das atividades podem se inscrever na Fundação de Turismo do Pantanal, das 7h30 às 16h30, para os quatro dias que terão novidades gastronômicas e a valorização das iguarias regionais.

O evento é realizado no Sindicato Rural do município, mas a programação conta ainda com visitas técnicas, oficinas de vários sabores e mesa redonda. No dia 1° de dezembro, à noite, acontecerá um jantar beneficente, às 20h, no Barco Kayamã 5 estrelas, com os chefs Gabriel Matteuzzi, Guilherme Vinha e Felipe Caran. Os recursos provenientes do jantar serão destinados à pediatria da Santa Casa de Corumbá.

A Semagro apoia o Fegasa por meio do Programa Estadual de Apoio aos Pequenos Negócios (Propeq), que visa incentivar as ações de pequenos empresários de Mato Grosso do Sul.

O VI Fegasa termina no sábado, 02 de dezembro, com todas as atividades na Arena Gastronômica. Todos os dias haverá praça de alimentação das 17h às 23h30 com participação de empresários locais.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3231-2886.

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