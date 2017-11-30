Bonito recebe o MTB Pedal Solidário no dia 10 de dezembro

Turismo
Com apoio da Prefeitura Municipal de Bonito será realizado - no dia 10 de dezembro próximo - o MTB Solidário de 2017. A largada e a chegada para os dois percursos: SPORT (63km) e TURISMO (27Km), (que acontecerão separadamente) será na Praça da Liberdade.
O evento tem como objetivo despertar nas pessoas o interesse pela prática esportiva através da Montain Bike. A renda será integralmente revertida para a Associação Pestalozzi de Bonito.
Somente os ciclistas que completarem o circuito dentro do tempo máximo (cinco horas) determinado pela organização, serão qualificados como finalistas oficiais da prova.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO OFICIAL
SÁBADO, 09 DE DEZEMBRO.
Das 08h00 às 22h00 - entrega de KITS sede da ciclomax, na Rua 29 de maio, 625 CENTRO.
DOMINGO, 10 DE DEZEMBRO DE 2017.
Local: Praça da Liberdade (Piraputangas)
06h15 às 07h00 – Entrega dos kits
07h15 - alinhamento para largada SPORT
07h30 - largada SPORT
08h15 - alinhamento para largada TURISMO
08h30 - largada TURISMO
14h00 - horário previsto para início da premiação.
A premiação acontecerá durante o almoço, que será servido pela Escola Especializada Caminho da Esperança Pestalozzi a partir de 12h30 no Salão Acácia Branca (levar pratos e talheres). Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 99260-4091.
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