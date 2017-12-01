Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 22:00

Buscar

Últimas notícias
X

4ª edição

Cata Guavira acontece neste sábado em Bonito

A cidade de Bonito (MS) recebe neste sábado (2) a 4ª edição do Cata Guavira.Será realizado no espaço da Feira do Produtor e a entrada é gratuita.

Luiz Guido Junior

Publicado em 01/12/2017 às 10:30

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O evento tem como objetivo divulgar, promover, valorizar e expandir a gastronomia regional, a comunidade produtora, bem como o aprimoramento de técnicas de cozinha, utilizando produtos regionais, além de propiciar troca de experiência e fomentar a relação entre produtor e consumidor.

À frente estão os Chefs Paulo Machado, Letícia Krause e Edu Rejala.

Veja a programação:

07h00: Abertura - Letícia Krause e Paulo Machado

07h30: Lixo, só que não - Fernandinha Reverdito e Carlos Cardinal - Separação do lixo para a compostagem

08h00: Café da manhã: O Cromossomo do amor - Café da manhã com quebra torto de jacaré elaborado pelos chefs e com a participação das crianças da Pestalozzi, com Edu Rejala, Sylvio Trujillo, Daniel Barbosa e Joãzinho Antonio Caran Vizcaino

09h00: Peixe: como tirar espinha de peixe, com Hugo Rodas e André Vitaliano

10h00: Doce de Guavira - do tradicional ao contemporâneo, com Rosa Maria Justi e Francesco Luigi Tascillo

10h30: Educação do gosto com as crianças, com Anderson Medeiros e Bernardo Fernandes - Slow Food

11h00: Bolinho de arroz carreteiro com guavira, com Marlon Liborio, Caroline Marchioretto e Gabriel Pimentel

12h00: Almoço, Disco-Chepa, com Renato Valadares, Moacir Sobral e Magda Moraes - Almoço feito com doação dos ingredientes dos feirantes e com as mãos mágicas dos chefes.

13h30: Composteira - Compostagem, com Fernandinha Reverdito, Mirjan Goring dos Santos, Wagner dos Santos Soares

14h00: Nasce a especiaria de guavira, com Almiro Kelm e Elida Evi

15h00: Guavira teraupêtica: da fitoterapia à fermentação - Grazielle Grabowski e Jessica Vidal

16h00: Nhoque grelhado com ragu de costela harmonizado, com João Canto e Fábio Kojak Eckert

17h00: Couve Flor assada na farofa de Guavira, com Neka Mena Barreto

18h00: Jezebella na panela, uma cozinheira frita!, com André Barros e Cumpadre João

19h00: Educação do gosto com as crianças, com Anderson Medeiros e Bernado Fernandes - Slow Food

19h00: Feira Gastronômica - comidas gostosas e música ao vivo.

Participe!

Mais informações: https://www.cata.eco.br/

Publicidade

VEJA TAMBÉM

TRADIÇÃO E CELEBRAÇÃO

ARARA reúne convidados em tradicional almoço de aniversário de Aquidauana

AQUIDAUANA

ABIMC promove ação solidária no bairro São Francisco

GASTRONOMIA

Feira da Estação movimenta Aquidauana neste sábado

Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local

IBGE

Aquidauana chega a 48,8 mil habitantes e é 9ª mais populosa de MS

Publicidade

Cultura

Nioaque reúne histórias e memórias locais em nova coletânea educativa

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo