Cata Guavira acontece neste sábado em Bonito

4ª edição
A cidade de Bonito (MS) recebe neste sábado (2) a 4ª edição do Cata Guavira.Será realizado no espaço da Feira do Produtor e a entrada é gratuita.
O evento tem como objetivo divulgar, promover, valorizar e expandir a gastronomia regional, a comunidade produtora, bem como o aprimoramento de técnicas de cozinha, utilizando produtos regionais, além de propiciar troca de experiência e fomentar a relação entre produtor e consumidor.
À frente estão os Chefs Paulo Machado, Letícia Krause e Edu Rejala.
Veja a programação:
07h00: Abertura - Letícia Krause e Paulo Machado
07h30: Lixo, só que não - Fernandinha Reverdito e Carlos Cardinal - Separação do lixo para a compostagem
08h00: Café da manhã: O Cromossomo do amor - Café da manhã com quebra torto de jacaré elaborado pelos chefs e com a participação das crianças da Pestalozzi, com Edu Rejala, Sylvio Trujillo, Daniel Barbosa e Joãzinho Antonio Caran Vizcaino
09h00: Peixe: como tirar espinha de peixe, com Hugo Rodas e André Vitaliano
10h00: Doce de Guavira - do tradicional ao contemporâneo, com Rosa Maria Justi e Francesco Luigi Tascillo
10h30: Educação do gosto com as crianças, com Anderson Medeiros e Bernardo Fernandes - Slow Food
11h00: Bolinho de arroz carreteiro com guavira, com Marlon Liborio, Caroline Marchioretto e Gabriel Pimentel
12h00: Almoço, Disco-Chepa, com Renato Valadares, Moacir Sobral e Magda Moraes - Almoço feito com doação dos ingredientes dos feirantes e com as mãos mágicas dos chefes.
13h30: Composteira - Compostagem, com Fernandinha Reverdito, Mirjan Goring dos Santos, Wagner dos Santos Soares
14h00: Nasce a especiaria de guavira, com Almiro Kelm e Elida Evi
15h00: Guavira teraupêtica: da fitoterapia à fermentação - Grazielle Grabowski e Jessica Vidal
16h00: Nhoque grelhado com ragu de costela harmonizado, com João Canto e Fábio Kojak Eckert
17h00: Couve Flor assada na farofa de Guavira, com Neka Mena Barreto
18h00: Jezebella na panela, uma cozinheira frita!, com André Barros e Cumpadre João
19h00: Educação do gosto com as crianças, com Anderson Medeiros e Bernado Fernandes - Slow Food
19h00: Feira Gastronômica - comidas gostosas e música ao vivo.
Participe!
Mais informações: https://www.cata.eco.br/
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