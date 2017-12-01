Cata Guavira acontece neste sábado em Bonito

O evento tem como objetivo divulgar, promover, valorizar e expandir a gastronomia regional, a comunidade produtora, bem como o aprimoramento de técnicas de cozinha, utilizando produtos regionais, além de propiciar troca de experiência e fomentar a relação entre produtor e consumidor.

À frente estão os Chefs Paulo Machado, Letícia Krause e Edu Rejala.

Veja a programação:

07h00: Abertura - Letícia Krause e Paulo Machado

07h30: Lixo, só que não - Fernandinha Reverdito e Carlos Cardinal - Separação do lixo para a compostagem

08h00: Café da manhã: O Cromossomo do amor - Café da manhã com quebra torto de jacaré elaborado pelos chefs e com a participação das crianças da Pestalozzi, com Edu Rejala, Sylvio Trujillo, Daniel Barbosa e Joãzinho Antonio Caran Vizcaino

09h00: Peixe: como tirar espinha de peixe, com Hugo Rodas e André Vitaliano

10h00: Doce de Guavira - do tradicional ao contemporâneo, com Rosa Maria Justi e Francesco Luigi Tascillo

10h30: Educação do gosto com as crianças, com Anderson Medeiros e Bernardo Fernandes - Slow Food

11h00: Bolinho de arroz carreteiro com guavira, com Marlon Liborio, Caroline Marchioretto e Gabriel Pimentel

12h00: Almoço, Disco-Chepa, com Renato Valadares, Moacir Sobral e Magda Moraes - Almoço feito com doação dos ingredientes dos feirantes e com as mãos mágicas dos chefes.

13h30: Composteira - Compostagem, com Fernandinha Reverdito, Mirjan Goring dos Santos, Wagner dos Santos Soares

14h00: Nasce a especiaria de guavira, com Almiro Kelm e Elida Evi

15h00: Guavira teraupêtica: da fitoterapia à fermentação - Grazielle Grabowski e Jessica Vidal

16h00: Nhoque grelhado com ragu de costela harmonizado, com João Canto e Fábio Kojak Eckert

17h00: Couve Flor assada na farofa de Guavira, com Neka Mena Barreto

18h00: Jezebella na panela, uma cozinheira frita!, com André Barros e Cumpadre João

19h00: Educação do gosto com as crianças, com Anderson Medeiros e Bernado Fernandes - Slow Food

19h00: Feira Gastronômica - comidas gostosas e música ao vivo.

Participe!

Mais informações: https://www.cata.eco.br/