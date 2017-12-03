Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 22:00

Buscar

Últimas notícias
X

Turismo

Credenciamento para receber chineses termina dia 15 de dezembro

O credenciamento faz parte de um acordo entre os governos do Brasil e da China

Schimene Duque Weber

Publicado em 03/12/2017 às 09:30

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A China é o maior emissor de turistas no mundo. Por esse motivo, as agências brasileiras de viagens precisam ficar atentas a esse mercado e estarem preparadas para atender os viajantes. Pensando nisso, o Ministério do Turismo realiza, até o próximo dia 15 de dezembro, o credenciamento das empresas interessadas em receber os turistas chineses. Somente quem estiver habilitado junto ao MTur poderá recepcionar os turistas do país asiático. 

O credenciamento faz parte de um acordo entre os governos do Brasil e da China, realizado por meio do MTur e da Administração Nacional de Turismo da República Popular da China. A parceria foi firmada através do Memorando de Entendimento, denominado Status de Destino Aprovado (ADS, na sigla em inglês), documento que compõe as diretrizes e atribuições de cada país perante a aliança. 

No ano passado, mais de 130 milhões de chineses viajaram pelo mundo. Desses, apenas 50 mil escolheram o Brasil como destino. “O credenciamento das agências interessadas, bem como o acordo de facilitação dos vistos entre Brasil e China, assinado recentemente, são medidas que farão com que nosso país atinja a meta prevista no plano Brasil + Turismo, que é atrair 12 milhões de visitantes vindos do exterior até 2022”, informou o ministro do Turismo, Marx Beltrão.  

Para ser selecionada, a agência deve realizar a inscrição no ADS CHINA e seguir algumas regras: estar regularizada no Sistema de Cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor do turismo, o Cadastur; declarar estar ciente dos termos do Memorando de Entendimento, além de aceitar o Termo de Responsabilidade do ADS CHINA. 

O Ministério do Turismo só aceitará inscrições realizadas via link próprio para cadastramento de empresas do tipo “Agências de Turismo” em situação regular. O resultado da seleção será divulgado no dia 22 de dezembro de 2017, no Diário Oficial da União e no site do Ministério. 

Acordos Internacionais

O governo brasileiro tem trabalhado para fomentar o turismo e garantir a vinda de mais estrangeiros ao país. Além do acordo de facilitação de vistos com a China, que aumenta o prazo de validade dos vistos de turistas brasileiros e chineses de três meses para cinco anos, o país acaba de implantar o visto eletrônico para australianos. A medida, que ainda atenderá turistas do Japão, Canadá e Estados Unidos desburocratiza a vinda desses turistas, ampliando suas visitas no território nacional e trazendo mais renda para o setor. 

Buscar captação de investimentos estrangeiros para o turismo nacional também tem sido outra estratégia do governo brasileiro. A reunião realizada este mês com membros do Ministério do Turismo, Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, e do órgão de Comércio da China foi momento para debater a criação de uma agenda conjunta e apresentar possíveis negócios em áreas como hotelaria e parques temáticos.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

TRADIÇÃO E CELEBRAÇÃO

ARARA reúne convidados em tradicional almoço de aniversário de Aquidauana

AQUIDAUANA

ABIMC promove ação solidária no bairro São Francisco

GASTRONOMIA

Feira da Estação movimenta Aquidauana neste sábado

Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local

IBGE

Aquidauana chega a 48,8 mil habitantes e é 9ª mais populosa de MS

Publicidade

Cultura

Nioaque reúne histórias e memórias locais em nova coletânea educativa

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo