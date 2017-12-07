Termina nesta sexta-feira o 'I Seminário Internacional de Ecoturismo na Rota Norte de Mato Grosso do Sul'

Rota Norte
Evento acontece no município de Rio Verde desde o dia 06 de dezembro
Termina amanhã (08) o 'I Seminário Internacional de Ecoturismo na Rota Norte de Mato Grosso do Sul', que está sendo realizado no município de Rio Verde desde o dia 06 de dezembro. O evento tem o apoio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS) e conta com palestras, debates, visitas técnicas e apresentações culturais, além da realização da reunião ordinária do Fórum Regional de Turismo Rota Norte - MS.
De acordo com as informações da Fundação de Cultura, o seminário é uma ferramenta que possibilita o estudo e a discussão de potencialidades turísticas e outros temas variados, com o intuito de propor ações em prol do desenvolvimento que possibilitem alternativas indutoras de fluxo turístico e troca de experiência entre os diversos atores que atuam na região.
Rota Norte
A Rota Norte tem se despontado no cenário turístico sul-mato-grossense por sua beleza e potencialidades. Sítios arqueológicos preservam intactas grutas com inscrições rupestres e rochas de 400 milhões de anos.
Mirantes para o Pantanal, morros e cânions permitem a prática de atividades como contemplação, trekking, rapel, além de ser cenário ideal para o ecoturismo, turismo rural, safári ecológico e fluvial, banhos em suntuosas e reservadas cachoeiras, riachos, córregos, ribeirões e piscinas naturais.
Mais informações sobre o evento podem ser obtidas no site https://www.pousadaparaisorv.com.br/seminario-inter-rota.
*Com informações da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul
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