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Economia

Ministério lança fundo com R$ 450 milhões para melhorar atendimento a turistas

Micros e pequenas empresas terão prioridade para acessar os recursos

Daniele Valentin

Publicado em 08/12/2017 às 09:15

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O ministro do Turismo, Marx Beltrão, lançou hoje (7) o Novo Fungetur, uma linha de crédito com condições diferenciadas para incentivar o mercado de turismo no Brasil.

Serão disponibilizados R$ 450 milhões para construção, reforma, ampliação ou compra de equipamentos turísticos. As micros e pequenas empresas terão prioridade para acessar os recursos.

Os financiamentos concedidos com recursos do fundo terão prazo de amortização de até 20 anos, com até cinco anos de carência. Os juros aplocados serão a partir de 5% ao ano, mais o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

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