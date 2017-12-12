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Gestores de turismo podem inscrever eventos de 2018 no Calendário Nacional do MTur

Site do governo reúne festejos, feiras, competições e celebrações e ajuda a divulgar destinos e atrair turistas de todo o país interessados em aliar passeios a um evento típico da região visitada

Schimene Duque Weber

Publicado em 12/12/2017 às 17:43

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Com apenas um clique e o preenchimento de alguns dados é possível dar visibilidade nacional a eventos dos mais variados perfis distribuídos por todo o território nacional. Isso graças ao Calendário Nacional de Eventos do Ministério do Turismo, site oficial do Governo Federal, que permite que promotores e gestores de Secretarias de Turismo apresentem suas principais atrações culturais, religiosas, esportivas, entre outras e, dessa forma, atraiam turistas de todo o país.

A ideia é que a ferramenta online seja utilizada cada vez mais na hora de um turista decidir o destino da próxima viagem. Ela permite uma busca precisa – com data, local, horário e descrição – de festivais, desfiles, aniversários, esportivos, científicos estudantis nas categorias artístico, gastronômico, religioso, rural, comercial, dentre outras.

De janeiro a outubro deste ano, o Calendário registou 1.421 eventos. Um crescimento de 60% em relação ao ano anterior, 886. Os números comprovam um maior engajamento dos organizadores de eventos e secretarias de turismo de estados e municípios. E os interessados já podem registrar seus eventos e, assim, auxiliar quem já está programando sua viagem para 2018.

“É muito importante que os eventos sejam incluídos para o Calendário 2018, uma vez que muitos brasileiros já estão programando suas próximas viagens e se for possível aliar o passeio a uma programação cultural no destino quem ganha é o turista e a própria cidade que pode mostrar um pouco de sua cultura também”, afirmou a secretária nacional de Qualificação e Promoção do Turismo, Teté Bezerra.

O cadastro dos eventos é feito pela internet, de forma rápida e segura. O promotor deve acessar o site do Calendário, clicar em cadastre aqui e preencher os dados do solicitante e do evento. A partir daí, é só clicar em “submeter”, no canto direito da página, e aguardar a análise, aprovação e divulgação da equipe técnica do MTur. Se aprovado, o evento é incluído no Calendário e fica disponível para milhares de pessoas.

Vale ressaltar que as informações contidas no site foram integralmente coletadas de forma colaborativa e cedidas por promotores e secretarias estaduais e municipais de Turismo. O cadastro de novos eventos é aberto o ano todo, 24 horas por dia, durante os sete dias da semana. Em caso de dúvidas, confira mais informações no Manual de Preenchimento.

Quem divulga no Calendário torna-se um agente promotor da diversidade cultural e histórica do povo brasileiro, refletida nos eventos, pois a ferramenta tem duplo viés de promoção. Ela enriquece a experiência do turista que visita um destino e participa de um evento e também ajuda a fomentar o turismo interno, movimentando economia das cidades e gerando emprego e renda para a população local.

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