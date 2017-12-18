Zeca Camargo esquece lentes de contato e fala de experiência inédita em Bonito

Na semana passada o apresentador Zeca Camargo teve dupla experiência e em doses inéditas na sua vasta rotina de viajante. Além de pisar em Bonito pela primeira vez, também encarou o roteiro sem as lentes de contato.

"Ainda meio atordoado de sono, levei uns 15 minutos para perceber que a paisagem lá fora carecia de contornos: eu havia esquecido de colocar minhas lentes de contato. Eu mesmo não podia crer na minha estupidez. Este é um evento raro: minha miopia acentuada não permite que eu veja o mundo com nitidez", descreveu em texto do blog que mantém na Folha de São Paulo.

Mesmo com 8 graus de miopia, ele diz ter curtido tudo que um turista costuma fazer no município, mas com a visão turva, de paisagem apresentada como em um quadro impressionista.

“É possível aproveitar o passeio mesmo assim? Claro que é...De certa maneira, foi até interessante conhecer Bonito desta maneira - digamos, uma nova experiência eheh! Aproveitei tudo de outra maneira, trabalhei outros sentidos - inclusive o tato, uma vez que eu sentia, durante a flutuação no rio, os pingos grossos da chuva caindo nas minhas costas", postou ele no Instagram.

Na avaliação de Zeca, o episódio também serviu de lição para a vida. “Tudo parecia jogar contra - era pra eu ter reclamado e desistido. Mas a natureza em Bonito fala mais alto e no final você não consegue resistir ao convite de explorá-la. Mesmo com todos os obstáculos, este é um lugar especial”, comentou.

O apresentador não economizou nos posts das redes sociais, nem nos elogios aos guias e população de Bonito.

“E que lugar inacreditável... Tenho que escolher os adjetivos com cuidado, porque não quero cometer nenhum pleonasmo - nem cair na tentação de um trocadilho menos engraçado com o nome deste lugar... Antes de mais nada, tem a simpatia dessa gente do Mato Grosso do Sul, terra que conheço bem antes de o estado ser dividido (sim, fui lá criança quando ainda tudo era só Mato Grosso) - e por isso talvez tenha me sentido em casa.”

No Instagram @zecacamargomundo, ele pareceu muito entusiasmado também com os sorvetes de sabores regionais.

"Entrei numa sorveteria, por exemplo, e mal sabia o que escolher... Guavira (que é tão doce quanto a jabuticaba)? Jaracatiá? A estranheza do araticum? Pode ser que você esteja lendo essas palavras pela primeira vez - como eu li então! Mas estas são frutas daqui e que são consumidas no dia-a-dia - uma delícia, cada uma delas (fiquei especialmente seduzido pelo araticum).”