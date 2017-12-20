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MS se associa à ATTA, uma das mais importantes associações de turismo de aventura do mundo

A entidade reúne mais de 1.100 associados de 90 países, entre as principais operadoras de viagens, jornalistas e órgãos ligados ao ecoturismo e o turismo de aventura

Schimene Duque Weber

Publicado em 20/12/2017 às 14:09

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Mato Grosso do Sul é o primeiro estado brasileiro a fazer parte da Adventure Travel Trade Association (ATTA), uma das principais organizações promotoras do ecoturismo e turismo de aventura do mundo. A entidade reúne mais de 1.100 associados de 90 países, entre as principais operadoras de viagens, jornalistas e órgãos ligados ao ecoturismo e o turismo de aventura. No estado, o Bonito Convention Visitors Bureau e as prefeituras de Corumbá e Bonito também fazem parte desse time.

O diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), Bruno Wendling, destaca o que significa fazer parte de uma das entidades mais importantes do turismo de aventura no mundo. “A associação de Mato Grosso do Sul com a ATTA é a efetivação do que já vem acontecendo nos últimos anos. Essa parceria é estratégica e muito importante para o nosso destino, pois será desdobrada em muitas outras ações no ano de 2018, focadas no mercado de operadoras especializadas em turismo de aventura”, ressalta.

O Governo do Estado, através da Fundtur, já participou da Adventure Travel World Summit (ATWS) em Salta, com ação de promoção do turismo e cultura sul-mato-grossenses, além de ser destaque com a apresentação de uma palestra sobre os impactos econômicos do ecoturismo. Além dessas ações, o turismo sul-mato-grossense foi parceiro na Adventure Week Pantanal & Bonito em 2016, na realização de um famtour com 15 operadores e 5 jornalistas internacionais especializados.

Para Wendling, “a continuidade de ações permite que o Mato Grosso do Sul se destaque efetivamente frente a este público especializado em ecoturismo e turismo de aventura, fazendo com que o mesmo seja impactado o suficiente para despertar interesse e assimilar corretamente nossas informações, colocando o estado como um destino altamente relevante no setor”. O Brasil também realiza ações junto à ATTA, através da Embratur, o que fortalece as ações e destaca as atividades do estado dentro do País.

Segundo a gerente regional da ATTA na América Latina, Gabriella Stowell, um dos objetivos da associação é aliar bons negócios à preservação do meio ambiente e às culturas tradicionais. “Por ano, são mais de 265 bilhões de dólares que o ecoturismo e o turismo de aventura fazem girar no mundo. Mas o mais importante é que o trabalho de todos os associados é focado também na proteção do meio ambiente e das comunidades tradicionais, para que sejam preservadas as belezas naturais e cultura dos destinos,” enfatiza.

Dados do setor

Segundo o estudo da Demanda Turística Internacional, realizado pelo Ministério do Turismo, considerando que 56,8% das viagens de turistas estrangeiros ao Brasil são motivadas pelo segmento de lazer, o ecoturismo e o turismo de aventura representam cerca de 20% dessa motivação. É o segundo maior, atrás apenas do Sol e Praia. De acordo com a ATTA (Adventure Travel Trade Association), o Brasil é um dos principais destinos de ecoturismo e turismo de aventura do mundo.

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