Corumbá: concurso de marchinhas abre inscrições no dia 02 de janeiro

O Concurso de Marchinhas Carnavalescas de Corumbá será realizado, em 2018, no dia 28 de janeiro, no Porto Geral, conforme edital publicado no Diário Oficial do Município em sua edição 1332/2017. O documento esclarece que o período de inscrições se inicia no dia 02 de janeiro e segue até o dia 22 do mesmo mês, sendo permitida a participação de concorrentes em até três composições de forma individual ou coletiva.

Para se inscrever, os interessados deverão procurar a sede da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá, situada na rua XV de novembro, 659, Centro, das 08h às 13h30, de segundas às sextas-feira.

Pode participar qualquer cidadão maior de 18 anos que apresente músicas inéditas, originais e com temáticas livres. Entende-se por inéditas aquelas composições que não tenham sido gravadas com fins comerciais em discos, CDs, DVDs e/ou veiculadas em rádios, TVs, comerciais ou similares.

No ato da inscrição, além de preencher uma ficha, o compositor terá que apresentar: fotocópia da identidade (RG), junto com o original para conferência e devolução; fotocópia do CPF; comprovante de residência; comprovante de conta bancária de titularidade do candidato; CD contendo o nome da música indicada na ficha de inscrição e a sua gravação; cópia impressa com o título da música, nome do(s) autor(es), bem como a letra da música na íntegra.

A composição vencedora receberá o prêmio de R$ 1 mil (mil reais); ao segundo colocado será destinado como premiação o valor de R$ 600 (seiscentos reais) e ao terceiro, R$ 400 (quatrocentos reais).

Confira o edital na íntegra, clicando aqui.