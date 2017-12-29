Balneário Águas de Bodoquena é opção para quem busca tranquilidade e diversão

Lazer
Local fica a somente 5 km da cidade de Bodoquena, localizada a 137 km de Aquidauana
O município de Bodoquena é um dos principais destinos do ecoturismo de Mato Grosso do Sul e fica localizado na região sudoeste, a 137 km de Aquidauana.
A cidade, que é um paraíso formado por rios de água cristalina, cachoeiras, serras e grutas, tem como principal local de lazer o Balneário Águas de Bodoquena, que fica somente a 5 km da cidade, na estrada do Parque Adauto Ferreira Souto.
A estrutura do balneário conta com três áreas de banho, uma linda cachoeira, trampolim, mesa de sinuca, mesa de pingue-pongue, uma piscina de água natural, uma casa para locação que acomoda 12 pessoas e quiosques para locação com churrasqueira. No local também são oferecidas porções, refeições e bebidas que podem serem usadas nas modalidades de day use e camping.
Os preços oferecidos pela administração do local também são acessíveis: adulto paga R$ 40,00 para acampar e o day use custa R$ 25,00. Crianças a partir de 3 anos pagam R$ 15,00 no day use e, para acampar, R$ 20,00.
Para conferir a página do Facebook do Balneário, clique aqui. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 99605-0551.
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