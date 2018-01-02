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Turismo

Confira destinos que vão do luxo à ausência de conforto para quem busca prazer em 2018

No ano novo que se inicia, decidimos explorar um mundo novo em viagens pelo céu, pela terra, e pelo mar. Em cada lugar, a busca pelo autoconhecimento e do prazer, seja físico, seja espiritual

Rhobson ADM

Publicado em 02/01/2018 às 15:22

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O ano de 2018 se inicia com um desejo de desbravar lugares diferentes no mundo. De tantos passeios incríveis, decidi listar 10 como destinos dos sonhos. Em cada um deles, uma proposta inovadora, seja pela terra, pelo mar, seja pelo céu. O mundo é grande, a vida é curta neste vasto mundo a se perder de vista. Na minha infância, sempre sonhei sair pelo mundo e explorar lugares exóticos e conhecer outras culturas e experimentar novos sabores. Sempre sonhei apreciar o pôr do sol em paisagens onde o horizonte é infinito. Na época em que acreditava que o mundo tinha borda, imaginava como seria viver na “beirada” deste planeta azul.

Entre outros destinos, uma volta ao mundo num jatinho privado, com a possibilidade de conhecer culturas e cidades, com especialistas renomados durante o roteiro. E, ao contrário desse luxo todo, o caminho inverso. Vivenciar, por meio do turismo solidário, a realidade triste de uma população miserável, em regiões remotas do globo. Em Moçambique, por exemplo, é possível ajudar na construção de casas e ainda dedicar todo o tempo da viagem a ensinar seus conhecimentos às crianças carentes do país. Uma viagem interior, em que aprendemos com o outro a olhar para dentro de nós mesmos. Então? Bora descobrir o novo, no novo ano que já começou?

PAIXÃO EM AZUL-TURQUEZA Desde criança, via na TV notícias de celebridades do cinema se casando em Bora-Bora. Aquela imagem dos bangalôs quase flutuando sobre as águas cristalinas da ilha do Oceano Pacífico Sul, era de fazer perder o fôlego. Sonho de consumo de casais em lua-de-mel, a Polinésia Francesa é o mais romântico refúgio dos apaixonados. Tempos depois, descobri que o paraíso, na “beirada” do mundo, era também refúgio de artistas em busca de privacidade e descanso. A natureza exuberante do atol é um exagero de belo.

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