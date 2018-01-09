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Turismo

Coordenador do Projeto Peixes de Bonito visita atrativo em Jardim

O Recanto Ecológico Rio da Prata, atrativo turístico localizado em Jardim (MS), recebeu em dezembro a visita do Professor e Biólogo, José Sabino, coordenador do Projeto Peixes de Bonito.

Luiz Guido Junior

Publicado em 09/01/2018 às 10:33

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Acompanhado pelo jornalista Fábio Pellegrini e pelo assistente de campo, Gabriel Alencar, realizaram novas imagens no local.

O Projeto Peixes de Bonito envolve atividades de ecologia e comportamento de peixes e tem como objetivos a conservação da biodiversidade e uso sustentável dos rios do Planalto da Bodoquena.

A pesquisa, coordenada por Sabino, já identificou espécies de peixes ainda não descritas pela ciência nos rios da região da Bodoquena.

Informações podem ser obtidas no site: http://peixesdebonito.com.br

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