Coordenador do Projeto Peixes de Bonito visita atrativo em Jardim

Turismo
O Recanto Ecológico Rio da Prata, atrativo turístico localizado em Jardim (MS), recebeu em dezembro a visita do Professor e Biólogo, José Sabino, coordenador do Projeto Peixes de Bonito.
Acompanhado pelo jornalista Fábio Pellegrini e pelo assistente de campo, Gabriel Alencar, realizaram novas imagens no local.
O Projeto Peixes de Bonito envolve atividades de ecologia e comportamento de peixes e tem como objetivos a conservação da biodiversidade e uso sustentável dos rios do Planalto da Bodoquena.
A pesquisa, coordenada por Sabino, já identificou espécies de peixes ainda não descritas pela ciência nos rios da região da Bodoquena.
Informações podem ser obtidas no site: http://peixesdebonito.com.br
GASTRONOMIA
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Eleições 2026
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