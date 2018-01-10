Fotógrafo pede namorada em casamento em lugar surpreendente

Turismo
A aurora boreal é um dos fenômenos mais belos da natureza. Esse espetáculo de cores, causado por partículas com carga elétrica que vêm do Sol e entram na atmosfera da Terra, cria cenas incríveis.
Agora imagina um pedido de casamento tendo a aurora boreal como cenário? Foi o que fez o fotógrafo australiano Dale Sharpe, em Lofoten Islands, na região do no Círculo Polar Ártico, na Noruega.
Juntos há sete anos, Dale passou cinco anos planejando o momento ideal para fazer o pedido à sua namorada, a também fotógrafa Carlie Russell. Fingindo que fazia uma selfie do show de luzes, ele tirou o anel do bolso e fez o tão sonhado pedido. É lógico que ela disse sim.
O homem do ano 2017?!
08 de Janeiro - Dia do fotógrafo!
Aquele que congela momentos..
Que olha com a alma...
Que faz tudo ficar mais bonito!
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