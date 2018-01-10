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Fotógrafo pede namorada em casamento em lugar surpreendente

Luiz Guido Junior

Publicado em 10/01/2018 às 16:16

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A aurora boreal é um dos fenômenos mais belos da natureza. Esse espetáculo de cores, causado por partículas com carga elétrica que vêm do Sol e entram na atmosfera da Terra, cria cenas incríveis.

Agora imagina um pedido de casamento tendo a aurora boreal como cenário? Foi o que fez o fotógrafo australiano Dale Sharpe, em Lofoten Islands, na região do no Círculo Polar Ártico, na Noruega.

Juntos há sete anos, Dale passou cinco anos planejando o momento ideal para fazer o pedido à sua namorada, a também fotógrafa Carlie Russell. Fingindo que fazia uma selfie do show de luzes, ele tirou o anel do bolso e fez o tão sonhado pedido. É lógico que ela disse sim.

O homem do ano 2017?!

08 de Janeiro - Dia do fotógrafo!

Aquele que congela momentos..

Que olha com a alma...

Que faz tudo ficar mais bonito!

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