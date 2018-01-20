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Turismo de Mato Grosso do Sul apresenta na Espanha mais uma etapa da campanha Visit MS

Segundo Estudo da Demanda Turística Internacional do Ministério do Turismo, entre os países europeus, a Espanha ocupa a 6ª posição na lista dos que mais visitam o Brasil

Schimene Duque Weber

Publicado em 20/01/2018 às 10:40

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Até o próximo domingo (21), o turismo de Mato Grosso do Sul será representado na 38ª FITUR – Feira Internacional de Turismo, em Madri, na Espanha. O evento, que acontece desde a última quinta-feira (17), é considerado um dos maiores e mais importantes do mundo no setor. A Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS) participa juntamente com outros estados no estande da Embratur, que também é integrado por representantes da hotelaria, operadores de turismo, companhias aéreas e organizações do turismo brasileiro.

Segundo a gerente de Mercado da Fundtur, Karla Cavalcanti, Mato Grosso do Sul faz o lançamento da terceira etapa da campanha Visit MS, com materiais promocionais como folder, mapa e site em espanhol. “Todo o nosso material está na língua local e trouxemos também os óculos de realidade virtual, que fazem bastante sucesso com o público da feira. Além disso, fizemos uma capacitação para operadores e agentes de viagens que têm olhado com muito interesse os produtos turísticos de Mato Grosso do Sul. Somos novidade num mercado que vem buscando o ecoturismo e o turismo sustentável como alternativa ao segmento sol e praia, para que possam diversificar a oferta brasileira aos seus clientes. Então esse é um momento muito interessante para o nosso destino”, salienta Karla.

No segundo dia de feira, o turismo de Mato Grosso do Sul recebeu a visita da gerente regional da Adventure Travel Trade Association (ATTA) na América Latina, Gabriela Stowell. Desde dezembro de 2017 o turismo sul-mato-grossense está associado à entidade, que é uma das principais e mais importantes organizações promotoras do ecoturismo e turismo de aventura do mundo. MS é o primeiro estado brasileiro a fazer parte da entidade.

O município de Costa Rica, região turística Rota Norte, também está representado na FITUR e com foco nos esportes de aventura. De acordo com Victor Renato, assessor municipal de turismo, o intuito é apresentar os produtos do turismo local. “Viemos mostrar nossas atividades de esporte de aventura, ecoturismo, observação de pássaros (birdwatching) e, principalmente, as grandes competições nacionais e internacionais que acontecem na nossa região. Este ano acontece no município mais uma etapa do brasileiro de MTB e evento promocional de ciclismo “Brasil Ride 24 Horas”, em 2019 acontece o Campeonato Mundial 24h de Mountain Bike, enfim, conseguimos aqui mais de 40 reuniões para a divulgação das grandes competições que Costa Rica e Mato Grosso do Sul sediam”, explica.

Mercado Espanhol

Segundo Estudo da Demanda Turística Internacional do Ministério do Turismo, entre os países europeus, a Espanha ocupa a 6ª posição na lista dos que mais visitam o Brasil e foi o 7º país que mais enviou turistas para os destinos sul-mato-grossenses no agregado do período de 2012 a 2016.

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