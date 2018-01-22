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Antofagasta convida Mato Grosso do Sul para apresentar modelo de gestão turística

Ação tem por objetivo trocar experiências, conhecer a atuação dos setores público e privado sul-mato-grossenses no turismo e motivar o trabalho interno no destino de San Pedro de Atacama e Alto El Loa, no Chile

Schimene Duque Weber

Publicado em 22/01/2018 às 11:40

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Com o objetivo de trocar experiências, conhecer a atuação dos setores público e privado sul-mato-grossenses no turismo e motivar o trabalho interno no destino de San Pedro de Atacama e Alto El Loa, no Chile, o “Programa Territorial Integrado Región de Antofagasta – Turismo del Desierto” convidou a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), o COMTUR e o Bonito Convention & Visitors Bureau para palestrarem sobre o modelo de gestão de Bonito e o desenvolvimento do setor no estado.

Desde a última sexta-feira (19), o diretor-presidente da (Fundtur-MS), Bruno Wendling, o presidente do COMTUR de Bonito, Cícero Peralta, e o presidente do Bonito Convention & Visitors Bureau – Observatório de Turismo de Bonito-MS (OTB), Rodrigo Coinete, estão na região de Antofagasta realizando visitas técnicas e participando de reuniões com representantes de comunidades Atacamenhas, comunidades indígenas locais, empresários do setor turístico e poder público ligados ao turismo de San Pedro de Atacama, da localidade de Lasana. As atividades acontecem até esta terça-feira (23).

Segundo Bruno, o convite para as apalestras e atividades de benchmarking aconteceu após o Adventure Trave World Summit (ATWS), realizado em outubro de 2017 na cidade de Salta, na Argentina. Na ocasião, o diretor-presidente da Fundtur proferiu palestra sobre os impactos do turismo de aventura na economia regional.  “O convite se desdobrou por causa de nossa participação como palestrantes no maior evento de ecoturismo do mundo. E, claro, vamos aproveitar a oportunidade para conhecer como eles fazem toda a gestão do turismo lá e também fazer nossa promoção, com os mapas turísticos em espanhol, apresentar nosso novo vídeo institucional do turismo. Vai ser uma boa parceria nas trocas de informações”, avalia.

Para ele o convite é resultado do bom trabalho que vem sendo feito em Mato Grosso do Sul. “Cada um de nós da delegação do estado vai falar sobre um tema. O Coinete fala sobre o Observatório de Bonito, o Peralta fala sobre o sistema de voucher único e eu falo da política pública do turismo adotada pelo Estado e sobre como estamos fazendo as parcerias para a implementação do Observatório de Turismo de MS, que vai nos ajudar no controle de informações de políticas públicas para os municípios. Para nós é uma honra, pois nosso modelo de gestão ser visto como referência pelo setor do Deserto do Atacama, um atrativo conhecido mundialmente, é o reconhecimento de muito trabalho”, ressalta Bruno.

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