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Turismo de MS apresenta destinos no The New York Times Travel Show

De 26 a 28 de janeiro, a NYTTS acontecerá em Nova York, Estados Unidos, e reunirá várias instituições e os melhores profissionais de todo o mundo dentro desse segmento

Schimene Duque Weber

Publicado em 24/01/2018 às 12:00

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Durante três dias Mato Grosso do Sul apresenta seus destinos turísticos para o mercado norte-americano durante a The New York Times Travel Show, a maior feira dos Estados Unidos voltada para o fomento de comércio na área de turismo. De 26 a 28 de janeiro, a NYTTS acontecerá em Nova York, Estados Unidos, e reunirá no Jacob K. Javits Convention Center várias instituições e os melhores profissionais de todo o mundo dentro desse segmento.

Para Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo, esta é uma excelente oportunidade para estreitar os laços e melhorar o relacionamento com o público daquele país. “O público norte-americano sempre esteve presente nos destinos de Mato Grosso do Sul e queremos capitalizar cada vez mais esse mercado. Além da ação institucional e de promoção que realizaremos durante a feira, fortalecendo nossa marca, consideramos a oportunidade de estabelecer novas parcerias e também os resultados que certamente teremos em mídia espontânea”, ressalta.

A Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS) participa juntamente com outros estados no estande da Embratur, que também é integrado por representantes da hotelaria, operadores de turismo, companhias aéreas e organizações do turismo brasileiro. O evento comemora em 2018 seu 15º aniversário e reunirá mais de 560 expositores, representando cerca de 170 países. Além disso, espera-se um público de aproximadamente 30.000 profissionais e consumidores interessados no segmento turístico, dispostos a realizar negócios e fazer o setor crescer cada vez mais.

O evento contará com dois pavilhões, um espaço voltado para os países apresentarem aos visitantes um pouco mais de sua cultura local e tradições, além de 23 conferências destinadas à apresentação de novas tecnologias, as tendências do mercado e outras inovações para os participantes. O New York Times Travel Show é aberto ao público final e tem como foco estratégico incentivar os consumidores a viajarem nas férias do verão norte-americano, que tem início no mês de junho, para os destinos participantes.

Mercado norte-americano

Segundo Estudo da Demanda Turística Internacional do Ministério do Turismo, no agregado do período de 2012 a 2016 os Estados Unidos foram o terceiro país que mais visitou Mato Grosso do Sul, ficando atrás apenas de Bolívia e Paraguai. No Brasil, os Estados Unidos são o segundo maior mercado emissor de turistas atrás apenas da Argentina. Por ano, mais de 570 mil norte-americanos viajam para o país e injetam US$ 710,5 milhões na economia nacional.

Com o Programa de Visto de Visita por Meio Eletrônico (e-Visa), o Brasil tem facilitado o acesso de turistas de mercados prioritários com o intuito de injetar cerca de R$ 1,4 bi na economia. Durante esta semana, nos EUA, a Embratur vai lançar e divulgar o sistema que já entrou em vigor na Austrália, Japão e Canadá. Mato Grosso do Sul vai aproveitar a oportunidade para se colocar como opção de destino dentro do mercado norte-americano, que já aprecia o ecoturismo e o turismo de aventura como Bonito – Serra da Bodoquena e Pantanal.

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