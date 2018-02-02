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I Bonito Cross Triathlon acontece em julho

Lançamento oficial do evento será realizado neste sábado, 3 de fevereiro.

Luiz Guido Junior

Publicado em 02/02/2018 às 10:11

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A cidade de Bonito (MS) recebe no dia 1º de julho a primeira edição do "Bonito Cross Triathlon - Run, Swim e Bike", evento que reúne três modalidades, natação, ciclismo e corrida.

Serão 48 quilômetros de montain bike, 14 quilômetros de corrida de trilha e natação com corrida de obstáculos.

"É a primeira vez que a região, bastante conhecida pela natureza exuberante, recebe um compeonato de Triathlon. Esporte tem a ver com saúde que está ligada diretamente com o meio ambiente. Será um sucesso! Antes mesmo de abrirmos as inscrições, a procura já é considerável", diz Carlos Porto, um dos organizadores.

Devem participar do evento cerca de mil atletas brasileiros, paraguaios e bolivianos.

Diferentemente das provas tradicionais em que o atleta compete sozinho nas três modalidades, o Bonito Cross Triathlon será um campeonato por equipes. Cada time terá três atletas. Um participante por modalidade. E serão três categorias: masculina, feminina e mista. As premiações vão ser por equipes e individuais. Ao todo 36 prêmios entre dinheiro, troféus e medalhas.

O atrativo turístico Praia da Figueira será o ponto de largada e chegada.

O lançamento oficial do 1º Bonito Cross Triathlon será no próximo sábado, dia 3 de fevereiro, às 20h00, na avenida Pilad Rebua, 1.853, em frente a Agência Ygarapé Tour, centro de Bonito. 

As incrições para a competição começam dia 17 de fevereiro no site www.bonitocross.com.br. Terão duas opções de inscrição, com ou sem hospedagem e alimentação. Cada atleta vai receber um kit.  Mais informações pelo celular e whatsapp (67) 9 9242-0022 

O "Bonito Cross Triathlon - Run, Swim e Bike" é uma realização da  Mandala Produções e Ygarapé Eventos.

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