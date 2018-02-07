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Turismo

Belezas de Bonito são destaque no jornal espanhol El País

Joilson Francelino Santana

Publicado em 07/02/2018 às 10:44

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As belezas naturais do município de Bonito foram destaque em um dos mais importantes jornais do mundo, o espanhol El País. No caderno El Viajero (O Viajante), a matéria de María Martín tem por base as experiências do documentarista Lawrence Wabha, que mergulhou, escalou e fotografou os mais belos santuários naturais do mundo. Destaca que sua exploração de paraísos naturais já o levou a mais de 50 países, mas há um lugar onde ele sempre voltou: Bonito (MS).

O artigo dá muitas informações para quem pretende viajar e conhecer este paraíso e faz comparações a respeito de peixes coloridos como no Caribe e mergulho em cavernas profundas semelhantes aos cenotes mexicanos.

Um trecho do artigo:

"Quando jovem, visitei muitos lugares onde vi muitos animais que agora não existem mais ... Nos rios do Brasil, parece que todos pescaram o que havia. Não há mais peixes ", lamenta Wahba. "No entanto, em Bonito, gosto de ver os mesmos animais, e ainda mais, por três décadas", acrescenta.

Para conferir o artigo original: https://elviajero.elpais.com/elviajero/2018/01/18/actualidad/1516275671_523595.html

A observação de Lawrence Wabha reflete o modelo de gestão turístico-ambiental ali implantado, referência para o Brasil e Mundo perpetuará esse santuário da Natureza.

De acordo com o secretário de Turismo de Bonito-MS, Augusto Mariano, a publicação é mais um reconhecimento da importância de Bonito enquanto destino do ecoturismo, nacional e internacional, bem como do esforço dos setores público e privado em desenvolver o turismo local em harmonia com a conservação e preservação ambiental.

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