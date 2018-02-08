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Com segurança e muita alegria, carnaval de Corumbá integra calendário nacional do Mtur

Outro evento regional que integra o Calendário Nacional é o Arraial do Banho de São João, também realizado pela Prefeitura de Corumbá

Luiz Guido Junior

Publicado em 08/02/2018 às 08:46

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Pelo segundo ano consecutivo, o carnaval de Corumbá, que conta com o apoio do Governo do Estado, integra o Calendário Nacional de Eventos do Ministério do Turismo (MTur). Criada há três anos, a ferramenta reúne na Internet os principais eventos turísticos realizados em território nacional e ajuda a divulgar destinos turísticos a visitantes brasileiros e estrangeiros. 

Outro evento regional que integra o Calendário Nacional é o Arraial do Banho de São João, também realizado pela Prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico. 

A folia na Capital do Pantanal começou em janeiro, com as rodas de samba no Porto Geral, e oficialmente será aberto nesta quarta-feira (7), com a descida do tradicional Bloco Sandálias de Frei Mariano, às 20h. Amanhã (8), desce a avenida o bloco de sujos Chupeta.

Na sexta-feira (9), é o dia da descida do maior bloco de sujos do Estado, o Cibalena, que atrai mais de 30 mil pessoas. Também haverá a apresentação , na Praça Generoso Ponce, da bateria e passistas da Escola de Samba da Mangueira (RJ).

Escolas, blocos e cordões

O sábado (10) é reservado aos 11 blocos oficiais, cujo desfile será aberto pelo Oliveira Somos Nós, às 20h. Também é aguardada a passagem do trio elétrico do bloco independente Afoga o Ganso, que realiza shows privativos há mais de 20 anos.

No domingo (11), desfile do primeiro bloco de escolas de samba: Unidos da Major Gama, Mocidade de Nova Corumbá, A Pesada, Acadêmicos do Pantanal e Caprichosos de Corumbá.

Mais cinco escolas de samba desfilem na segunda-feira (12): Estação Primeira do Pantanal, Marquês de Sapucaí, Vila Mamona, Imperatriz Corumbaense e Império do Morro.

A terça-feira, último dia de folia, reserva um evento nostálgico e cultural, na passarela do samba, com a apresentação dos bonecões, desfile do corso, cordões carnavalescos, alas das pastoras e dos marinheiros e bloco s de frevo e de palhaços

O melhor carnaval

Na terça-feira (6), as escolas de samba participaram do ensaio técnico na Avenida General Rondon, para ajustes do desfile e do som digital que cobre toda a passarela do samba. O espaço conta com arquibancadas e camarotes, praça de alimentação e espaços para os jurados que vão avaliar as escolas de samba e blocos.

O prefeito Marcelo Iunes assistiu ao ensaio e garantiu que o carnaval 2018 de Corumbá tem tudo para ser um dos melhores dos últimos anos. “Esperamos que as escolas de samba, que se profissionalizam a cada ano, os blocos oficiais e cordões façam um grande carnaval. Teremos ainda quatro bandas nacionais se apresentado”, disse.

Iunes reforçou que para os desfiles de rua deste ano, a Prefeitura ampliou a estrutura para o público assistir as apresentações das entidades carnavalescas.  “Ampliamos em cerca de 40% o total de arquibancadas. Teremos as frisas, instalamos telões para que o público possa assistir aos desfiles. É uma estrutura de qualidade”, enfatizou.

O comércio local espera movimento de cerca de R$ 12 milhões, além de gerar centenas de empregos informais. A organização e trade turístico estão apostando na presença de milhares de turistas do Estado e de outras regiões. A rede hoteleira está praticamente ocupada no período de sexta-feira (9.2) a terça-feira (13).

 Mais segurança

A segurança de quem estiver no complexo e entorno dos eventos de carnaval teve atenção especial da organização. “O governador Reinaldo Azambuja, que é um grande parceiro nosso, vai nos encaminhar 100 policiais militares, incluindo cavalaria e pelotão de choque. Teremos mais 170 seguranças de empresa privada, a nossa Guarda Municipal, além do efetivo do  6° Batalhão da Polícia Militar empenhados na segurança”, disse o prefeito.

O chefe do Executivo municipal ressaltou que as características da folia de momo corumbaense são justamente a paz e alegria. “Nossos foliões vêm com o espírito de paz e diversão, o carnaval de Corumbá é muito alegre e seguro. Nossos foliões descem com a consciência de sempre fazer um bom carnaval e mostrar aos turistas que vivemos em uma cidade pacífica, ordeira e alegre”.

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