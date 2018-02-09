Últimas vagas para o 3º Desafio Serra da Bodoquena de Mountain Bike

Turismo
Restam poucas vagas para o encerramento das inscrições do 3º Desafio Serra da Bodoquena de Mountain Bike, considerado um dos maiores eventos de ciclismo de MS
Restam poucas vagas para o encerramento das inscrições do 3º Desafio Serra da Bodoquena de Mountain Bike, considerado um dos maiores eventos de ciclismo de Mato Grosso do Sul. A prova desportiva é promovida pela "Atitude Aventuras & Desafios" e acontece no dia 27 de maio de 2018, no município de Bodoquena.
De acordo com a equipe organizadora do evento, até agora quase 900 atletas, de vários estados do Brasil e de outros Países como Bolívia, Paraguai, Chile e Itália já garantiram sua inscrição. “É um número bastante significativo e o que nos impressiona é que a cada ano, atletas de diferentes lugares nos procuram para participar dos desafios. Isso, sem dúvida, é muito gratificante pra nós”, comenta Gleice Carpi.
Podem participar do desafio, atletas amadores, federados ou não, que deverão optar entre as categorias PRÓ,SPORT ou TURISMO. Para se inscrever, basta acessar o site www.atitudeaventuras.com.br
Bodoquena
O município de Bodoquena localiza-se na região sudoeste do estado de Mato Grosso do Sul, a 269 quilômetros de Campo Grande, capital do Estado e encanta pela rica paisagem, rodeado pela serra, em meio ao Pantanal sul-mato-grossense.
O acesso à cidade, a partir de Campo Grande, é feito através da BR-262 (rodovia pavimentada) até Miranda, a qual está ligada pela Rodovia MS-339, também pavimentada. Outra alternativa, proveniente de Bonito, é a MS-178 (rodovia pavimentada), com distância de 70 Km.
GASTRONOMIA
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