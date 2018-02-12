Chuva dá trégua e obras de pavimentação ganham ritmo na MS-450

Já está na reta final a primeira etapa das obras de asfaltamento na MS-450, entre os distritos de Palmeiras, em Dois Irmãos do Buriti, e Camisão, no município de Aquidauana. Com a trégua das chuvas, o serviço de terraplanagem e implantação de sistema de drenagem retoma ritmo e ainda em fevereiro deve possibilitar a abertura da estrada

Com recursos na ordem de R$ 17,6 milhões, provenientes do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul), o empreendimento contempla 18,7 quilômetros de pavimentação, além de uma ponte de concreto no córrego das Antas.

Os trabalhos começaram em agosto de 2017 e devem ser concluídos dentre de sete meses, se tempo continuar colaborando.

Atualmente, os serviços estão sendo executados em duas frentes. São 60 operários distribuídos em trecho entre Camisão e Piraputanga e, na outra ponta, entre Palmeiras e Piraputanga.

Com 55 km de extensão, do trevo com a BR-262 ao centro de Aquidauana, a MS-450 é o único acesso aos distritos privilegiados pelos recursos naturais situados no entorno dos paredões de arenito da Serra de Maracaju, cortados pelo rio Aquidauana.

Com o avanço das obras, a Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana vem trabalhando na formatação de um roteiro dos empreendimentos prestadores de serviços na região. A meta é também implantar sinalização turística nos principais acessos aos atrativos naturais. Há possibilidade, inclusive, de colocar um trem turístico em circulação.

Com as melhorias, a expectativa é que ocorra incremento turístico, valorização dos imóveis, autoestima da população e visita de empresários em busca de oportunidades.