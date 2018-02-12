Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 22:06

Buscar

Últimas notícias
X

Turismo

Chuva dá trégua e obras de pavimentação ganham ritmo na MS-450

Primeira etapa do serviço está prestes a ser concluída. Serviços em 18,7 km devem ser entregues dentro de 7 meses.

Luiz Guido Junior

Publicado em 12/02/2018 às 10:57

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Já está na reta final a primeira etapa das obras de asfaltamento na MS-450, entre os distritos de Palmeiras, em Dois Irmãos do Buriti, e Camisão, no município de Aquidauana. Com a trégua das chuvas, o serviço de terraplanagem e implantação de sistema de drenagem retoma ritmo e ainda em fevereiro deve possibilitar a abertura da estrada

Com recursos na ordem de R$ 17,6 milhões, provenientes do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul), o empreendimento contempla 18,7 quilômetros de pavimentação, além de uma ponte de concreto no córrego das Antas.

Os trabalhos começaram em agosto de 2017 e devem ser concluídos dentre de sete meses, se tempo continuar colaborando.

Atualmente, os serviços estão sendo executados em duas frentes. São 60 operários distribuídos em trecho entre Camisão e Piraputanga e, na outra ponta, entre Palmeiras e Piraputanga.

Com 55 km de extensão, do trevo com a BR-262 ao centro de Aquidauana, a MS-450 é o único acesso aos distritos privilegiados pelos recursos naturais situados no entorno dos paredões de arenito da Serra de Maracaju, cortados pelo rio Aquidauana.

Com o avanço das obras, a Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana vem trabalhando na formatação de um roteiro dos empreendimentos prestadores de serviços na região. A meta é também implantar sinalização turística nos principais acessos aos atrativos naturais. Há possibilidade, inclusive, de colocar um trem turístico em circulação.

Com as melhorias, a expectativa é que ocorra incremento turístico, valorização dos imóveis, autoestima da população e visita de empresários em busca de oportunidades.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

TRADIÇÃO E CELEBRAÇÃO

ARARA reúne convidados em tradicional almoço de aniversário de Aquidauana

AQUIDAUANA

ABIMC promove ação solidária no bairro São Francisco

GASTRONOMIA

Feira da Estação movimenta Aquidauana neste sábado

Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local

IBGE

Aquidauana chega a 48,8 mil habitantes e é 9ª mais populosa de MS

Publicidade

Cultura

Nioaque reúne histórias e memórias locais em nova coletânea educativa

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo