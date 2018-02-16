Cadastur contribuiu para movimentação do turismo em Aquidauana

O Cadastur, ferramenta de Cadastro de Turismo, está contribuindo para a movimentação do turismo em Aquidauana e na região Pantaneira.

Com o cadastro, os empreendedores podem informar suas atividades e dar mais detalhes aos turistas sobre o que seu estabelecimento oferece, o funcionamento do mesmo, além da possibilidade de colocar toda a parte burocrática em dia.

Modernização

Com a "nova" facilidade de acesso às ferramentas tecnológicas, o sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor de turismo está mudando e se tornando totalmente digital.

O novo acesso estará disponível para região Centro-Oeste já no dia 22 de fevereiro. Para mais informações, os interessados podem procurar a Fundação de Turismo de Aquidauana, localizada na Rua Bichara Salamene, s/nº, na Estação Ferroviária, ou ligar para (67) 3241-7417.

Outra ferramenta é o cadastro diante do orgão da Fundtur (Fundação de Turismo), diponibilizado aos empreendedores do Mato Grosso do Sul, cuja missão é fomentar o desenvolvimento da atividade turística no Estado.

Empreendimento

O Rancho Pirapora é o mais novo empreendimento de Aquidauana que está fortalecendo o turismo desta região, considerado como um dos principais segmentos econômicos do Mato Grosso do Sul.





O local já está cadastrado junto ao Cadastur do Ministério do Turismo, e lá oferece aos turistas interessados mais informações a respeito do local, que possui estrutura de pesqueiro, pousada, piscicultura, restaurante e muito mais.

Para conferir mais informações, acesse o site http://www.cadastur.turismo.gov.br/cadastur/index.action e fique por dentro de todas as novidades.