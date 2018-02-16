Mato Grosso do Sul é um dos melhores categorizados no Mapa do Turismo Brasileiro 2018

Atualizado na última semana (08.02), o Mapa do Turismo Brasileiro traz a nova categorização dos municípios. Esse instrumento do Ministério do Turismo é importante para acompanhar o desempenho da economia do turismo nos municípios e serve também como balizador de políticas do setor e direcionamento de verbas federais.

Em comparação ao Mapa do Turismo Brasileiro anterior, Mato Grosso do Sul diminuiu o número de municípios, quando 60 faziam parte do Mapa. Com a atualização, agora são 47 municípios que fortaleceram a atividade, pois colocaram o MS em destaque como um dos estados brasileiros com maior crescimento de categorias. Este é o caso da Rota Norte, que dos sete municípios que a compõem essa região turística, cinco tiveram crescimento de categoria.

Para o diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS, Bruno Wendling, a nova categorização é resultado do trabalho conjunto do Estado e do trade turístico estadual. “Isto é sinal de que a nossa política de priorização de destinos está dando certo, pois assim temos mais condições de fomentar o desenvolvimento dos municípios que realmente têm interesse em trabalhar o turismo como atividade econômica e assim incentivar cada vez mais o empresariado”, destaca Bruno.

Segundo o Ministério do Turismo, com essa atualização, é possível perceber que alguns municípios estão se estruturando em regiões e fortalecendo, naturalmente, a economia do turismo. O estudo também revelou queda no desempenho de alguns municípios, seja pela redução do seu fluxo turístico ou pelo encolhimento da mão-de-obra ou infraestrutura ligada ao setor.

Bonito

Um dos questionamentos do diretor-presidente da Fundtur-MS é sobre a categoria “B”, da qual faz parte o município de Bonito, referência no ecoturismo brasileiro. Segundo ele, desde a criação do Mapa do Turismo Brasileiro o destino cumpre os quatro critérios criados pelo Ministério do Turismo, que são: número de empregos, de estabelecimentos formais no setor de hospedagem, estimativas de fluxo de turistas domésticos e internacionais.

“Temos dados reais e válidos do Observatório de Turismo de Bonito, de quem somos parceiros, que nos mostram que Bonito já deveria estar na categoria “A” há muito tempo e que comprovam o merecimento da categoria máxima. Por conta disso, enviamos um ofício ao Ministro Marx Beltrão para que esse resultado seja revisto, baseado em todos os números que temos e que enviamos regularmente ao MTur ”, pondera Wendling.