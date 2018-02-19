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Bombeiro captura filhote de jiboia em guidão de moto

Morador do residencial da Marinha se assustou ao tentar sair com moto e encontrar a cobra no veículo.

Luiz Guido Junior

Publicado em 19/02/2018 às 07:11

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Em Ladário e Corumbá, na região do Pantanal, em Mato Grosso do Sul, o aparecimento de animais silvestres na área urbana, como cobras e até onças é comum, mas neste sábado (17) uma ocorrência deste tipo chamou a atenção do bombeiros acionados para fazerem a captura, pelo lugar inusitado em que o bicho foi encontrado, o guidão de uma motocicleta.

Se acordo com os bombeiros, um morador do residencial dos sargentos da Marinha, em Ladário, se assustou na manhã deste sábado, quando por volta das 9h (de MS), ia sair de casa com sua moto. Ao ligar o veículo avistou uma pequena cobra no guidão do veículo.

Imediatamente ele acionou o Corpo de Bombeiros. Uma equipe foi até o local, e com a ajuda de um simples galho de madeira capturou o pequeno réptil, uma jiboia, de aproximadamente 30 centímetros de cumprimento.

Logo após a captura, o filhote foi solto em uma área de vegetação nativa, bem longe da área urbana.

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