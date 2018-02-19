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Mato Grosso do Sul tem oito municípios que subiram de categoria no Mapa do Turismo

Nova categorização aponta que oito municípios do estado tiveram crescimento econômico pelo setor

Liliane Paiva Silva dos Santos

Publicado em 19/02/2018 às 14:29

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O Ministério do Turismo atualizou a categorização dos municípios que compõem o Mapa do Turismo Brasileiro. Esse instrumento é importante para acompanhar o desempenho da economia do turismo nos municípios e serve também como balizador de políticas do setor e direcionamento de verbas federais. De acordo com a nova categorização, oito municípios do Mato Grosso do Sul tiveram crescimento econômico pelo setor – Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Figueirão, Paraíso das Águas, Porto Murtinho, São Gabriel do Oeste, Sonora, Vicentina – seja por terem aumentado o número de empregos através do turismo, ampliado os estabelecimentos formais de hospedagem ou o fluxo de turistas domésticos e internacionais.

“A melhoria na classificação de oito destinos mostra que nossos municípios têm trabalhado cada vez mais para fortalecer a atividade turística. No que diz respeito ao Ministério do Turismo estamos atentos às demandas do setor como melhoria de infraestrutura, legalização e qualificação dos serviços”, avaliou o ministro do Turismo, Marx Beltrão.

Aparecida do Taboado, Porto Murtinho, São Gabriel do Oeste e Sonora foram para a categoria C e os outros quatro destinos para a classificação D. O Mato Grosso do Sul também se destaca entre os estados brasileiros por não ter tido nenhum município com redução em suas categorias.

Importante ressaltar que a categorização é um processo dinâmico e perene que, assim como o Mapa do Turismo Brasileiro, deverá ser atualizado e aperfeiçoado periodicamente.

 Somente municípios classificados entre ‘A’ e ‘D’ podem pleitear apoio a eventos geradores de fluxo turístico. De acordo com a nova categorização, as cidades de Aparecida do Taboado, Porto Murtinho, São Gabriel do Oeste e Sonora agora podem contar com até R$ 400 mil por ano para realização de festejos, enquanto Alcinópolis, Figueirão, Paraíso das Águas e Vicentina com R$ 150 mil.

Todos os municípios – de A a E -, estão aptos a pleitear recursos de infraestrutura, como construção de estradas e rodovias de interesse turístico; de orlas e terminais fluviais, lacustres ou marítimos; reforma de terminais rodoviários intermunicipais e interestaduais, de aeroportos, de ferrovias e estações férreas de interesse turístico; sinalização turística, entre outros.

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