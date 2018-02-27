Bombeiros capturam 48 cobras em 57 dias na área urbana de municípios no Pantanal

Desde o início de 2018, 48 cobras já foram capturadas em área urbana de Corumbá e Ladário, cidades no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Segundo o Corpo de Bombeiros, o número de ocorrências de resgate do animal deve aumentar mais com a cheia antecipada do Rio Paraguai.

As serpentes são encontradas em locais inusitados como em meio a roupas, na janela da cozinha, em cima do fogão, no guidão de motocicleta, portão de escola e até mesmo em aparelho de ar condicionado, dentre outros locais.

Uma das últimas capturas, por exemplo, foi em um terreno de residência na parte alta de Corumbá. A diarista Maria do Carmo disse que foi alertada sobre a cobra por um trabalhador que estava na casa para fazer a limpeza do quintal. Ela acionou os militares, que recebem chamados dessa natureza quase todos os dias.

“A gente tem verificado que está chovendo demais, então está encharcando, está ficando muito úmido o local onde essas cobras habitam, tá? E também elas estão em busca de alimentos”, afirma o sargento André Marti, do Corpo de Bombeiros.

Ele ainda orienta que os moradores liguem imediatamente aos profissionais pelo número 193 para realizar a captura de cobras. Além disso, é necessário manter distância do animal, mas não perdê-lo de vista até a chegada dos militares.