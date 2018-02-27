Carnaval de Corumbá movimentou R$ 14 milhões e atraiu 8,5 mil turistas

Durante os oito dias de festa, o Carnaval de Corumbá movimentou R$ 14 milhões na economia do município, conforme balanço divulgado pela prefeitura. Nesse valor estão inclusos os R$ 3,5 milhões investidos pelo Executivo municipal, com apoio do Governo do Estado.

Na apresentação do balanço, o prefeito Marcelo Iunes detalhou que o Estado assumiu o cachê de dois grupos nacionais (Revelação e Axé Blond), apoiou os shows das baterias de escolas de samba do Rio de Janeiro e São Paulo e ainda destinou recursos às escolas de samba, blocos e cordões locais.

Os gastos dos turistas e dos moradores locais somaram R$ 9,1 milhões, enquanto as escolas de samba e blocos aplicaram R$ 1,3 milhão em remuneração de pessoal e aquisições diversas, gerando também emprego e renda.

Além da questão financeira, a prefeitura apontou que Corumbá recebeu 8,5 mil turistas entre os dias 8 e 13 de fevereiro.

Para o ano que vem, a prefeitura já se organiza a partir de agora. O prefeito informou que com pelo menos três meses de antecedência pretende repassar recursos às escolas de samba para compra de material para o desfile.