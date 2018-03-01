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Rio Miranda atinge nível de emergência e água começa a invadir rodovia

Segundo Defesa Civil Municipal, quatro bairros em Miranda (MS) estão alagados, 10 famílias desabrigadas e seis desalojadas.

Luiz Guido Junior

Publicado em 01/03/2018 às 07:38

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Rio Miranda continua em nível de emergência nesta quarta-feira (28) e as águas inundaram quatro bairros em Miranda, município a 195 quilômetros da capital de Mato Grosso do Sul, e começa a invadir a rodovia MS-339.

Segundo a Defesa Civil Municipal, 10 famílias estão desabrigadas e outras seis desalojadas. Desde a cheia do Rio Aquidauana, há mais de uma semana, as autoridades acompanham o nível do leito. O município já teve a situação de emergência reconhecida pelo governo do estado.

"Tem bairros que não consegue transitar", afirmou o coordenador a Defesa Civil Amarildo Argueiro.

De acordo com a sala de situação do Instituto do Meio Ambiente (Imasul), o nível do rio atingiu 7,82 metro às 7h (de MS) desta quarta-feira e está subindo lentamente.

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