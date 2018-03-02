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Economia

Turismo amplia vagas em agências de viagens, mas hotelaria e alimentação encolhem

Luiz Guido Junior

Publicado em 02/03/2018 às 08:03

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Análise do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS (IPF-MS) aponta que o setor de turismo ao longo de 2017 apresentou bons resultados em alguns segmentos e retração em outros.

O Estudo de Empregabilidade do Turismo de Mato Grosso do Sul é inédito e deriva da pesquisa feita pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) (fev./2018) para o Brasil, compilando dados do CAGED.

No ano passado, 29.354 pessoas estavam admitidas no turismo de Mato Grosso do Sul. Houve crescimento no número de pessoas ocupadas nas agências de viagens (11,61%), transporte aéreo de passageiros (3,36%), serviços de cultura e lazer (3,36%), uma vez que tais segmentos registraram mais admissões que demissões em 2017, na comparação a 2016. Uma reação que pode ser explicada pelo aumento de 4,95% nos desembarques e de 5,71% nos embarques de Campo Grande, conforme dados da Infraero.

Já no que diz respeito ao segmento de alimentação e hotelaria, houve redução de 1,81%. Apesar disso, "observa-se que cada vez mais os potenciais consumidores têm buscado experiências e o turismo de negócios. Nesse sentido, o desafio para empresas desse segmento é acompanhar a busca dos turistas que não se limita aos serviços, mas engloba novas experiências", pontua o presidente do IPF-MS, Edison Araújo.

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