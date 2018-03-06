Passeios em Bonito já estão em pleno funcionamento

No dia 19 de fevereiro fortes chuvas atingiram a região. Segundo a Prefeitura foram cerca de 250mm de chuva na área urbana em cerca de 12 horas, o que ocasionou transbordamento dos rios que margeiam a cidade.

O secretário de turismo de Bonito, Augusto Mariano, ressalta que a situação foi pontual. "O turista pode vir pra Bonito tranquilamente porque tem muita opção além dos passeios que estão em observação”, ressalta.

Entre os passeios está a Estância Mimosa Ecoturismo, localizado a 24 km do centro de Bonito, que oferece um percurso de trilhas e cachoeiras com paradas para banhos em piscinas naturais. Thyago Sabino, gerente do atrativo, revela que o rio está com um grande volume de água, e as mesmas estão transparentes, ideal para quem deseja se refrescar.

O passeio oferece também passeio a cavalo, observação de aves e almoço tipicamente regional. Com chuva ou sem chuva é possível aproveitar os atrativos da fazenda.

Para visitar este, ou outro atrativo em Bonito e região, é necessário fazer reservas através das agências de turismo. Acesse: www.estanciamimosa.eco.br/onde-comprar/