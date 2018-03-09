ITB Berlim 2018 conta com participação de Bonito

A cidade de Bonito (MS) se faz presente em uma das mais importantes feiras mundiais de turismo, a ITB Berlim, evento que acontece na Alemanha até o dia 11 de março.

A participação de Bonito, por intermédio do secretário de Turismo, Indústria e Comércio de Bonito, Augusto Mariano, a convite da EMBRATUR, tem como objetivo fomentar a abertura de novos negócios para a região.

Entre os empresários contatados encontra-se Thierry Nicolas, presidente da operadora de turismo belga Transnico International, que é a maior emissora de turistas europeus para Cuba e outros países.

Com mais de 160 mil visitantes de 186 países feira é a principal plataforma de negócios para ofertas globais de turismo, além da grande satisfação dos expositores (mais de 90%).