Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 22:07

Buscar

Últimas notícias
X

Turismo

Gestão do turismo de MS é destaque no Congresso Nacional de Municípios em SP

Luiz Guido Junior

Publicado em 23/03/2018 às 09:55

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Com o tema “Reescrevendo o Brasil que queremos”, o 1º Congresso Nacional dos Municípios – Encontro Nacional de Consórcios Públicos teve como um dos destaques a palestra do diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), Bruno Wendling. O evento aconteceu dias 12 e 13 de março, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e foi realizado pela Associação dos Prefeitos de SP.

Os mais de dez temas abordados foram divididos em painéis. No painel Turismo e Desenvolvimento Econômico, Wendling e o secretário de turismo de Minas Gerais, Gustavo Arrais, apresentaram a palestra “No seu estado, quais foram as experiências com o turismo que mais impulsionaram o desenvolvimento econômico”.

Para Wendling, foi uma excelente oportunidade de apresentar a políticas estaduais do turismo e trocar experiências com os gestores. “Falei sobre as estratégias que a Fundtur tem adotado para o desenvolvimento do turismo e qual o impacto da atividade na economia do estado. Essas informações estão sendo levantados pelo Observatório do Turismo de MS implantado recentemente, e que é ferramenta primordial para mensurar esses dados. Além do Observatório, falei também de estratégias como o posicionamento de mercado e como isso tem refletivo positivamente no setor, das instâncias de governança, da Rota Pantanal Bonito, entre outras. Isso tudo causou bastante interesse por parte dos gestores”, enfatiza.

O evento contou com a participação de especialistas dos governos estadual e federal, que trataram de temas pertinentes à gestão municipal, contribuindo para a criação de políticas públicas eficientes. A proposta foi apresentar, por meio da participação de especialistas, ações e experiências que contribuam para a gestão pública e que poderão ser protagonistas na retomada da atividade econômica das cidades.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

TRADIÇÃO E CELEBRAÇÃO

ARARA reúne convidados em tradicional almoço de aniversário de Aquidauana

AQUIDAUANA

ABIMC promove ação solidária no bairro São Francisco

GASTRONOMIA

Feira da Estação movimenta Aquidauana neste sábado

Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local

IBGE

Aquidauana chega a 48,8 mil habitantes e é 9ª mais populosa de MS

Publicidade

Cultura

Nioaque reúne histórias e memórias locais em nova coletânea educativa

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo