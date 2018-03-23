Gestão do turismo de MS é destaque no Congresso Nacional de Municípios em SP

Com o tema “Reescrevendo o Brasil que queremos”, o 1º Congresso Nacional dos Municípios – Encontro Nacional de Consórcios Públicos teve como um dos destaques a palestra do diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), Bruno Wendling. O evento aconteceu dias 12 e 13 de março, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e foi realizado pela Associação dos Prefeitos de SP.

Os mais de dez temas abordados foram divididos em painéis. No painel Turismo e Desenvolvimento Econômico, Wendling e o secretário de turismo de Minas Gerais, Gustavo Arrais, apresentaram a palestra “No seu estado, quais foram as experiências com o turismo que mais impulsionaram o desenvolvimento econômico”.

Para Wendling, foi uma excelente oportunidade de apresentar a políticas estaduais do turismo e trocar experiências com os gestores. “Falei sobre as estratégias que a Fundtur tem adotado para o desenvolvimento do turismo e qual o impacto da atividade na economia do estado. Essas informações estão sendo levantados pelo Observatório do Turismo de MS implantado recentemente, e que é ferramenta primordial para mensurar esses dados. Além do Observatório, falei também de estratégias como o posicionamento de mercado e como isso tem refletivo positivamente no setor, das instâncias de governança, da Rota Pantanal Bonito, entre outras. Isso tudo causou bastante interesse por parte dos gestores”, enfatiza.

O evento contou com a participação de especialistas dos governos estadual e federal, que trataram de temas pertinentes à gestão municipal, contribuindo para a criação de políticas públicas eficientes. A proposta foi apresentar, por meio da participação de especialistas, ações e experiências que contribuam para a gestão pública e que poderão ser protagonistas na retomada da atividade econômica das cidades.