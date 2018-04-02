Empreendedores de Bonito recebem oficina para estruturar ideias no papel

Meu negócio
A capacitação acontece dia 09 de abril e tem o investimento de R$ 60
Acontece nos dias 09 e 10 de abril, segunda e terça-feira, em Bonito, a oficina Visualizando meu negócio no papel, que oferece soluções para empresas e potenciais empreendedores que pretendem abrir um pequeno negócio. A capacitação será realizada no Sebrae da cidade, localizada na Rua Cel. Pillad Rebuá, 2480, das 18h30 às 22h30.
Serão dois dias de oficinas que ajudarão a estruturar as ideias no papel; construir um mapa visual do empreendimento e entender as necessidades, fragilidades e fortalezas do futuro negócio.
Durante a capacitação o empreendedor conhecerá os elementos que compõem o “Canvas” e entenderá como utilizá-los na criação, diferenciação e inovação do empreendimento.
A oficina tem o investimento de R$ 60. Inscrições e informações estão disponíveis na Loja Virtual do Sebrae ou pelo telefone 0800 570 0800.
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