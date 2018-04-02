Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 22:08

Buscar

Últimas notícias
X

Meu negócio

Empreendedores de Bonito recebem oficina para estruturar ideias no papel

A capacitação acontece dia 09 de abril e tem o investimento de R$ 60

Luiz Guido Junior

Publicado em 02/04/2018 às 08:20

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Acontece nos dias 09 e 10 de abril, segunda e terça-feira, em Bonito, a oficina Visualizando meu negócio no papel, que oferece soluções para empresas e potenciais empreendedores que pretendem abrir um pequeno negócio. A capacitação será realizada no Sebrae da cidade, localizada na Rua Cel. Pillad Rebuá, 2480, das 18h30 às 22h30.

Serão dois dias de oficinas que ajudarão a estruturar as ideias no papel; construir um mapa visual do empreendimento e entender as necessidades, fragilidades e fortalezas do futuro negócio.

Durante a capacitação o empreendedor conhecerá os elementos que compõem o “Canvas” e entenderá como utilizá-los na criação, diferenciação e inovação do empreendimento.

A oficina tem o investimento de R$ 60. Inscrições e informações estão disponíveis na Loja Virtual do Sebrae ou pelo telefone 0800 570 0800.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

TRADIÇÃO E CELEBRAÇÃO

ARARA reúne convidados em tradicional almoço de aniversário de Aquidauana

AQUIDAUANA

ABIMC promove ação solidária no bairro São Francisco

GASTRONOMIA

Feira da Estação movimenta Aquidauana neste sábado

Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local

IBGE

Aquidauana chega a 48,8 mil habitantes e é 9ª mais populosa de MS

Publicidade

Cultura

Nioaque reúne histórias e memórias locais em nova coletânea educativa

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo