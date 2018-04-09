“VisitMS – você no seu melhor estado” é único brasileiro premiado no Festival Internacional FiaCult

O vídeo “VisitMS – você no seu melhor Estado”, foi premiado na 4ª edição do Festival Internacional de Audiovisuais do Comércio, Cultura e Turismo (FiaCult). Vencedor da categoria “Destinos: Países”, o vídeo foi a única produção brasileira a ser premiada. O vídeo oficial do turismo de Mato Grosso do Sul faz parte da promoção do Estado como destino de referência em natureza, ecoturismo e turismo de aventura.

Segundo o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), Bruno Wendling, esse é o resultado de uma campanha bem planejada. “Nós temos muito orgulho de ter feito um vídeo com essa qualidade para representar o turismo de Mato Grosso do Sul. E o trabalho se reflete nessa premiação internacional, pois nossa ideia era passar uma mensagem que pudesse ser recebida em qualquer lugar do mundo. É um vídeo moderno, que segue a tendência mundial de comunicação e conseguimos posicionar muito bem nossos destinos já consolidados e, ainda, incluir outros para diversificar a oferta turística. Com certeza esse foi o melhor vídeo da história do turismo de Mato Grosso do Sul”, enfatiza.

Segundo os organizadores, o vídeo “VisitMS” proporcionou uma das maiores viagens brasileiras, com biodiversidade, culinária e cultura, e mostrou um paraíso natural com diversificadas atrações. O doutor Franco Pavoncello, presidente da John Cabot University, que é apoiadora cultural do evento, entregou o troféu para a representante da embaixada do Brasil em Roma, Nelma Pieroni, que representou Mato Grosso do Sul. A produção sul-mato-grossense ficou na terceira colocação geral, atrás de “Pelo Sabor da História”, da cidade portuguesa de Oeiras, e de “Atacama Chile”.

A final da 4ª Edição FiaCult foi realizada no dia 21 de março, no teatro Palazzo Santa Chiara, em Roma, na Itália.

Nesta edição do FiaCult concorreram vídeos inscritos de diferentes destinos como: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Estados Unidos, Espanha, México, Inglaterra, Itália, Portugal (com 18 audiovisuais) e Vietnã.