Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 22:09

Buscar

Últimas notícias
X

Turismo

Atratur de Bonito e região destaca importância do 1º Adventure Next Latin America

Resultado de um ano de articulações e planejamento, o 1º Adventure Next Latin America será realizado de 7 a 9 de novembro em Campo Grande

Schimene Duque Weber

Publicado em 20/04/2018 às 08:14

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O presidente da Associação dos Atrativos Turísticos de Bonito e Região (Atratur), Marcos Dias Soares, esteve esta semana na Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS) para declarar o apoio da entidade ao 1º Adventure Next Latin America. O evento internacional, especializado em ecoturismo e turismo de aventura, será um dos maiores da América Latina no segmento.

Segundo Marcos, os atrativos serão sempre parceiros em ações como esta. “Esse evento é de uma importância muito grande para o turismo de Mato Grosso do Sul. Além de declarar o apoio da Atratur, vim agradecer ao Governo do Estado que, juntamente com a prefeitura de Bonito, Conselho Municipal de Turismo (Comtur), Embratur e ATTA (Adventure Travel Trade Association), levou para a região o evento Adventure Week Pantanal & Bonito, em 2016. E, apesar de ser um evento com foco diferente, o Adventure Next é um dos resultados do bom trabalho realizado anteriormente e da boa parceria que ficou estabelecida entre as entidades”.

Para o diretor-presidente da Fundtur, Bruno Wendling, é fundamental a parceria com as associações do setor turístico. “Parcerias como esta mostram a união de um destino organizado, já que cabe a elas definir quais são os atrativos que podem compor os roteiros que serão oferecidos. Isso é trabalhar de forma profissional e principalmente com segurança, já que muitos atrativos trabalham com Sistema de Gestão de Segurança (SGS) e isso também é fundamental para o turismo de aventura”, ressalta Bruno.

O evento

Resultado de um ano de articulações e planejamento, o 1º Adventure Next Latin America será realizado de 7 a 9 de novembro em Campo Grande, com previsão de reunir cerca de 400 profissionais do setor entre receptivos locais, operadores nacionais e internacionais que vão fazer negócios e conhecer as potencialidades turísticas de Mato Grosso do Sul.

A ação é uma parceria entre o Governo do Estado, por meio da Fundtur e Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), juntamente com a Adventure Travel Trade Association (ATTA) e Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo).

Publicidade

VEJA TAMBÉM

TRADIÇÃO E CELEBRAÇÃO

ARARA reúne convidados em tradicional almoço de aniversário de Aquidauana

AQUIDAUANA

ABIMC promove ação solidária no bairro São Francisco

GASTRONOMIA

Feira da Estação movimenta Aquidauana neste sábado

Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local

IBGE

Aquidauana chega a 48,8 mil habitantes e é 9ª mais populosa de MS

Publicidade

Cultura

Nioaque reúne histórias e memórias locais em nova coletânea educativa

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo