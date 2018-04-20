Atratur de Bonito e região destaca importância do 1º Adventure Next Latin America

O presidente da Associação dos Atrativos Turísticos de Bonito e Região (Atratur), Marcos Dias Soares, esteve esta semana na Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS) para declarar o apoio da entidade ao 1º Adventure Next Latin America. O evento internacional, especializado em ecoturismo e turismo de aventura, será um dos maiores da América Latina no segmento.

Segundo Marcos, os atrativos serão sempre parceiros em ações como esta. “Esse evento é de uma importância muito grande para o turismo de Mato Grosso do Sul. Além de declarar o apoio da Atratur, vim agradecer ao Governo do Estado que, juntamente com a prefeitura de Bonito, Conselho Municipal de Turismo (Comtur), Embratur e ATTA (Adventure Travel Trade Association), levou para a região o evento Adventure Week Pantanal & Bonito, em 2016. E, apesar de ser um evento com foco diferente, o Adventure Next é um dos resultados do bom trabalho realizado anteriormente e da boa parceria que ficou estabelecida entre as entidades”.

Para o diretor-presidente da Fundtur, Bruno Wendling, é fundamental a parceria com as associações do setor turístico. “Parcerias como esta mostram a união de um destino organizado, já que cabe a elas definir quais são os atrativos que podem compor os roteiros que serão oferecidos. Isso é trabalhar de forma profissional e principalmente com segurança, já que muitos atrativos trabalham com Sistema de Gestão de Segurança (SGS) e isso também é fundamental para o turismo de aventura”, ressalta Bruno.

O evento

Resultado de um ano de articulações e planejamento, o 1º Adventure Next Latin America será realizado de 7 a 9 de novembro em Campo Grande, com previsão de reunir cerca de 400 profissionais do setor entre receptivos locais, operadores nacionais e internacionais que vão fazer negócios e conhecer as potencialidades turísticas de Mato Grosso do Sul.

A ação é uma parceria entre o Governo do Estado, por meio da Fundtur e Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), juntamente com a Adventure Travel Trade Association (ATTA) e Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo).