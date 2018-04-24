Fundação de Turismo de MS destina R$ 300 mil para apoiar eventos que aumentem visitação a municípios

Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur) lançou um edital no valor de R$ 300 mil para apoiar eventos que gerem fluxo turístico para os municípios do estado. A chamada foi publicada na edição desta terça-feira (24), do Diário Oficial, e prevê o recebimento de propostas de hoje até o dia 23 de maio.

Segundo o edital, poderão ser apresentadas propostas para a realização de eventos voltados ao ecoturismo, gastronomia, turismo de aventura e turismo de negócios. O limite do repasse para cada iniciativa é de no máximo R$ 50 mil.

Os recursos para os projetos vão vir do Fundo para o Desenvolvimento do Turismo de Mato Grosso do Sul (Funtur) e poderão ser utilizados somente para despesas com a divulgação, com a estrutura e com o pagamento de palestrantes. O edital estabelece ainda que beneficiados com os repasses não poderão cobrar ingresso para acesso aos eventos.

Uma comissão da Fundtur vai selecionar os projetos com base em 16 critérios, entre eles: viabilidade da iniciativa, consonância com o edital, estratégia para a execução, coerência do valor global proposto, incremento previsto no fluxo de turistas da região e contribuição para a diminuição da sazonalidade do setor no município.

O edital prevê que as propostas deverão ser entregues na sede da Fundtur, em Campo Grande e que as propostas deverão ser abertas no dia 24 de maio, sendo o resultado definitivo, já com o julgamento dos eventuais recursos, divulgado no dia 5 de junho.