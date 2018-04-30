Gastos de turistas estrangeiros crescem 4,7% no trimestre em relação ao mesmo período de 2017

Os visitantes internacionais injetaram na economia brasileira US$ 1,9 bilhão no primeiro trimestre de 2018. Se comparado ao resultado do ano passado, quando a receita cambial do turismo alcançou a marca de US$ 1,84 bilhão, houve um crescimento de 4,7% no acumulado de janeiro a março.

Depois de dois meses de crescimento consecutivo, no comparativo com o ano passado, os gastos dos turistas internacionais recuaram 16% no mês de março. Caíram de US$650 milhões para US$ 544 milhões. O acumulado de janeiro e fevereiro deste ano, de US$ 1,39 bilhão, foi o maior valor registrado desde o início da série histórica na década dos anos 90.

“Ao analisar esses dados temos que considerar a questão da sazonalidade, nossas pesquisas de demanda internacional mostram que o fluxo de estrangeiros para o Brasil é normalmente mais elevado nos meses de janeiro e fevereiro”, comenta o diretor de Estudos Econômicos e Pesquisas do MTur, José Francisco Lopes.

Os dados do Banco Central divulgados na última semana mostraram que o brasileiro também gastou menos lá fora em março, embora em menor proporção. A despesa cambial do turismo caiu de US$ 1,53 bilhão para US$ 1,52 bilhão. No acumulado do trimestre, no entanto, o crescimento foi de 10,2% na comparação com o ano passado.

As informações sobre a receita e despesa cambial turística consideram o uso de cartões de crédito e trocas oficiais de moeda.