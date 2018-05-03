Agência Crisval Tur, do Grupo Zagaia, lança canal sobre Bonito no YouTube

A Crisval Tur Agência de Viagens, do Grupo Zagaia, acaba de lançar um canal sobre Bonito, cidade considerada capital mundial do ecoturismo, no YouTube, o Crisval TV Bonito MS. A partir de agora, quem quiser conhecer os principais passeios desse destino conhecido internacionalmente, basta assistir os vídeos que serão publicados toda semana.

O responsável pelo canal é o jornalista, especialista em produção audiovisual, Carlos Arakaki. Ele é quem assina a direção e apresentação deste novo projeto. “Crisval TV nasce na internet para mostrar, de forma diferente, Bonito para os turistas. Em vídeos, as pessoas vão poder conhecer melhor os passeios oferecidos pela Crisval Tur Agência de Viagens, curiosidades da cidade e região, tudo o que a Crisval oferece para o cliente. Vamos mostrar também hotelaria, algumas pautas faremos no Zagaia Eco Resort Hotel. Um trabalho feito especialmente para os visitantes de Bonito”, afirma Arakaki.

Carlos Arakaki atualmente é Concierge Relações Públicas do Zagaia Eco Resort Hotel. Ele trabalhou durante 13 anos nas afiliadas da Rede Globo, Rede Record, Band e SBT, em Campo Grande.

O primeiro vídeo do canal apresenta a Agência Crisval e como a empresa funciona. O segundo e terceiro, já produzidos, vão mostrar dois atrativos turísticos. Para acessar, é só digital no campo de busca do YouTube o canal “Crisval TV Bonito MS”. O projeto tem supervisão geral de Guilherme Poli e Gitane Klain. Sugestões e mensagens podem ser enviadas para o e-mail: crisvaltvbonito@gmail.com.

A Crisval Tur Agência de Viagens, receptivo das principais operadoras do Brasil em Bonito, tem duas sedes: no centro da cidade, na rua Cel. Pílad de Rébua, 1975 B, ao lado da praça, e dentro do Zagaia Eco Resort Hotel, na rodovia Bonito Três Morros, KM 0. Telefones para contato: (67) 3255-1262 e (67) 3255-5502.

LINK DO CANAL: https://www.youtube.com/channel/UCLu9dvSy4ofCSrCVgSt6XvA