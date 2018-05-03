Asfalto entre Bonito e Jardim deve ser entregue no fim do mês

As obras de pavimentação da Estrada do Curê, trecho da rodovia MS-178 entre Bonito e Jardim, devem ser entregues até o fim de maio, de acordo com a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul). Os dois municípios fazem parte do complexo turístico do Parque Nacional da Serra da Bodoquena, em Mato Grosso do Sul.

A integração dos dois destinos favorece a atração de turistas e movimentação da economia. Foram investidos mais de R$ 20 milhões, recursos do Ministério do Turismo, nos 17 quilômetros de pavimentação.

Outra obra em andamento é a continuação da rodovia MS-178 até a entrada de Bonito. A recuperação do asfalto foi iniciada há um mês, com investimentos de R$ 9,5 milhões do Governo de MS. Será implantada ciclovia e reforçada a iluminação numa extensão de 14 quilômetros.

Gruta do Lago Azul

O acesso à famosa Gruta do Lago Azul será mais fácil. Estão sendo pavimentados 23 quilômetros da MS-382, que liga o Centro ao cartão postal da cidade. A caverna com formações rochosas e águas de cor azul turquesa é uma das maiores cavidades inundadas do planeta.