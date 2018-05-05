ObservaturMS marca nova fase do Turismo de Mato Grosso do Sul

Uma das ações mais esperadas e importantes para o turismo sul-mato-grossense foi efetivada nesta sexta-feira (04). Foi divulgado no site da Fundação de Turismo MS, o primeiro boletim do Observatório do Turismo de Mato Grosso do Sul. O Observatório tem como objetivo o levantamento sistemático e contínuo de dados relevantes, com entrega de informações sobre a atividade turística, e é ferramenta fundamental para o fomento e processo de profissionalização do turismo no estado.

O diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (FundturMS), Bruno Wendling, ressalta a importância do lançamento deste primeiro boletim. “Foram meses de planejamento estratégico, desde a publicação do edital para o processo de seleção e contratação dessa equipe, que é muito qualificada, até o levantamento das informações e entrega do trabalho. Foi feito um trabalho contínuo de pesquisas aplicadas no Aeroporto Internacional de Campo Grande e em eventos que a Fundtur tem apoiado, além de coleta de dados secundários e econômicos para cruzamento de dados. Tudo isso para que a gente pudesse entregar informação de qualidade ao trade turístico e a possíveis investidores”.

Ainda segundo Bruno, o objetivo é de unificar a base de informações turísticas do estado, com informações como origem dos turistas nacionais e internacionais, fluxo turístico, taxa de ocupação da rede hoteleira, dentre outros. “O grande objetivo do observatório, muito mais do que coleta de dados, é entrega de informações claras e que possibilitem boas tomadas de decisão aos envolvidos com a atividade turística. Para a Fundtur, por exemplo, isso é fundamental em nossas estratégias, pois as ações de promoção e divulgação do turismo estadual são realizadas em cima de dados, de números. Assim podemos tomar as melhores decisões e definir as prioridades na hora de investir os recursos. Estamos muito felizes com o primeiro boletim e a tendência dele é melhorar e ficar mais completo a cada edição. Queremos ser referência no país”, salienta.

O Boletim ObservaturMS será trimestral e, por enquanto, está disponível apenas no site oficial do turismo do estado. Mas já está em fase de desenvolvimento um site próprio do Observatório, onde todos os dados do cenário turístico local ficarão disponíveis para consulta. Confira o 1º ObservaturMS referente a janeiro, fevereiro e março de 2018: https://bit.ly/2wfigyO.