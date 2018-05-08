Roadshow Isto é Mato Grosso do Sul promove turismo do Estado em três capitais do País

Com o objetivo de capacitar agentes de viagem e proporcionar negociações entre empresários do Mato Grosso do Sul e das capitais visitadas, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), por meio da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), realiza o “Roadshow Isto é Mato Grosso do Sul – edição Capitais” em parceria com o Sebrae-MS. Serão três dias em três importantes capitais nas regiões sul e sudeste do Brasil.

A caravana de Mato Grosso do Sul iniciou as ações em Belo Horizonte (MG) nesta segunda-feira (7.5), amanhã estará em Curitiba (PR) e finaliza em Porto Alegre (RS), na quarta-feira (9.5). O Roadshow é uma ferramenta de promoção que proporciona um contato mais personalizado junto ao trade turístico. Em cada evento haverá um workshop, rodadas de negócio com empresários de cada localidade e do Mato Grosso do Sul, uma apresentação dos destinos turísticos de MS, apresentação cultural com artistas de expressão no Estado, degustação da gastronomia sul-mato-grossense (sopa paraguaia e arroz carreteiro) e sorteio de brindes. Na ocasião também haverá o pré-lançamento do vídeo “Isto é Mato Grosso do Sul”, nova peça promocional que reforça o posicionamento de valorização da cultura e do turismo do estado.

As capitais selecionadas para esta ação foram escolhidas com base nos dados do Anuário Estatístico do Turismo de Bonito, ano 2017, que aponta os estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais como os 3º, 4º e 7º maiores emissivos para Mato Grosso do Sul. A ação visa atingir mercados com fluxo de destaque já identificados, buscando capacitar o trade desses locais e permitir a realização de contatos comerciais que possam contribuir para o aumento de fluxo turístico e maior consolidação do Mato Grosso do Sul como relevante opção de destino de ecoturismo, turismo de aventura e eventos para o público dessas regiões.

Apresentação cultural

Mais uma vez a Fundtur leva o projeto “40 anos – Trajetória da música de Mato Grosso do Sul” para uma ação promocional. A ideia é semear o futuro e valorizar o passado da cultura sul-mato-grossense. O repertório inclui clássicos com canções que marcaram várias gerações de compositores, desde os pioneiros Délio e Delinha e Mario Zan, os modernistas Geraldo Espíndola, Paulo Simões e Geraldo Roca, com composições que representam a geração polca-rock e os novos talentos da música do Estado. O repertório ainda tem espaço para mostrar o sertanejo universitário, fenômeno musical que dominou o país e que possui expoentes que começaram sua carreira no MS.

A intenção é mostrar que o Mato Grosso do Sul é rico musicalmente com uma profusão de compositores. A apresentação formatada irá abordar diversos artistas locais que contribuíram para a formação da cultura musical local, permitindo ao público conhecer a riqueza da música sul-mato-grossense construída através de suas referências e muitos talentos.